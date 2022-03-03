Какова ситуация с продовольствием в условиях военного положения — Finance.ua

Какова ситуация с продовольствием в условиях военного положения

Сегодня 18:50 — Аграрный рынок

Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко обратился к украинцам и рассказал, какие меры предприняты государством для обеспечения бесперебойных поставок продовольствия в населенные пункты Украины.

«Все торговые сети работают сегодня 24/7. Государство гарантирует полную поддержку логистики для поставок товара. Открыты все доступы к поставкам товаров из-за границы путем освобождения от уплаты налогов через таможенные границы. Расширен список критического импорта всем необходимым продовольствием», — отметил Роман Лещенко.

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Государство ввело регулирование цен на социально значимые товары, чтобы не допустить никаких торговых наценок, добавил министр.

По его словам, в условиях военного положения задействованы все производственные мощности. Так, госпредприятия Украины уже запускают производство ключевых товаров: крупы, хлеба, муки, яиц, масла, чтобы насытить торговые сети. За всеми группами товаров будет минимальная наценка, заверил Роман Лещенко.

Он подчеркнул, что государство производит необходимую предоплату не только государственным, но и частным предприятиям, работающим на обеспечение продовольствия населения.

«Также по состоянию на сегодняшний день сформировано более 1 млн продуктовых наборов для поставок социально незащищенным слоям населения во все регионы Украины в соответствии с реестром, сформированным Минагрополитики. В первую очередь социально незащищенные слои получают продуктовые наборы, содержащие базовый пакет, необходимый для потребления, в объеме 10 кг: это крупы, растительное масло, сахар, печенье, мясные и рыбные консервы», — рассказал министр.

Он добавил, что украинское правительство упростило поставку гуманитарных конвоев продовольствия: минимизированы все процедуры на таможне, поэтому на их оформление идет до 5 мин.

Кроме того, в западных регионах Украины сформировано пять логистических хабов по поставке гуманитарного продовольствия.

По словам Лещенко, в ближайшие дни в каждом регионе в рамках торговых сетей будут обеспечены блоки гуманитарного продовольствия, распределяемые военной администрацией, территориальными общинами и органами государственной власти на местах.

«Хочу заверить, что объем продовольствия на сегодняшний день измеряется сотнями поставок со всего мира. Нас поддерживает весь мир! Поэтому государство привлекает все свои ресурсы для насыщения рынка социально значимыми товарами, гуманитарной помощью и непосредственного производства на местах», — подчеркнул Роман Лещенко.

Министр также выразил благодарность украинским аграриям, которые в режиме реального времени работают на местах, поддерживают за счет молочных предприятий обеспечение бесплатной передачи молочных изделий, хлебобулочных изделий, организации домашних пекарен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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