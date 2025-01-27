Какое место занял украинский авторынок в 2024 году (статистика) — Finance.ua
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Какое место занял украинский авторынок в 2024 году (статистика)

Технологии&Авто
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Какое место занял украинский авторынок в 2024 году (статистика)
Какое место занял украинский авторынок в 2024 году (статистика)
Общий объем продаж автомобилей в Европе увеличился на 0,9%, но итоги года были довольно разными.
По итогам 2024 года украинский рынок автомобилей занял 22-е место среди европейских стран. Несмотря на прирост продаж в 9,6%, украинский авторынок остается позади таких стран, как Финляндия и Словакия, но опережает Хорватию, Словению и Люксембург.
Какое место занял украинский авторынок в 2024 году (статистика)
Ситуация в Европе была разной: общий объем продаж автомобилей увеличился на 0,9%. Лидером осталась Германия, хотя ее рынок просел на 1%.
Великобритания показала рост на 2,6%, а Франция потеряла 3,2%. Значительный прирост наблюдался в Польше (+16,1%). Эта страна поднялась на шестое место, оставив позади Бельгию.
Какое место занял украинский авторынок в 2024 году (статистика)
Еще в 2008 году Украина занимала 7 место в Европе, но с тех пор потеряла свои позиции. Однако устойчивый рост продаж в 2024 году подтверждает потенциал для дальнейшего восстановления.
По материалам:
Ampercar
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