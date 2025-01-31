Какими будут цены на топливо в 2025 году — НБУ — Finance.ua
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Какими будут цены на топливо в 2025 году — НБУ

Энергетика
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Какими будут цены на топливо в 2025 году — НБУ
Какими будут цены на топливо в 2025 году — НБУ
Как сообщается в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины за январь 2025 года, розничные цены на топливо в Украине выросли меньше, чем ожидалось, из-за повышения акцизов.
Но в 2025 году темпы роста ускорятся вдвое — до 13%.
По данным НБУ, подорожание горючего и дальше замедлялось в IV квартале 2024 года — до 4,8% г/г в декабре (с 6,0% г/г в сентябре), что было меньше, чем прогнозировалось.
Какими будут цены на топливо в 2025 году — НБУ
«В то же время преимущественно нисходящая динамика мировых цен на нефть и сдержанный спрос на фоне достаточных запасов, которые были сформированы для оптовой и розничной продажи импортерами и сетями АЗС перед первым этапом повышения акцизов, ограничивали рост цен на бензин и дизель», — пишут в НБУ.
Помимо стоимости сырья и динамики обменного курса, цены на топливо имели влияние и изменения в налоговом законодательстве и маркетинговые методы борьбы за клиента. В конце года активизировался и импорт горючего с целью накопления достаточных запасов перед очередным этапом повышения акцизов с начала 2025 года, что будет сдерживать рост цен на топливо в ближайшие месяцы, однако этот эффект будет краткосрочным, прогнозируют в НБУ.

Прогнозы

В то же время в среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть будет частично компенсировать дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на горючее значительно замедлится, прогнозируют в НБУ.
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По материалам:
Finance.ua
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