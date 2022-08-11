Каким будет урожай-2022: прогноз — Finance.ua

Каким будет урожай-2022: прогноз Сегодня 21:03 — Аграрный рынок

Каким будет урожай-2022: прогноз

Правительство ожидает сбор урожая на уровне 65-67 млн т, что на 32% меньше среднего объема урожая за последние 3 года (96 млн т). В частности, кукурузы 26,4 млн т (на 20% ниже ожиданий рынка до начала войны), сои — 2,3 млн т (-30%), пшеницы — 16-18 млн т (-45-50%), подсолнечника — 9,2 млн т (-47%).

Причина таких пессимистических прогнозов не только в неспособности аграриев использовать большие площади с/х угодий под посевную (из-за обстрелов, оккупации или минирования). Но и из-за отсутствия оборотных средств.

Во-первых, на фоне сильного ажиотажа по экспорту зерновых сухопутным транспортом, аграрии столкнулись с проблемой высоких тарифов на транспортировку (из-за дефицита фур и вагонов Укрзализныци), а также низкими ценами на украинскую пшеницу (импортеры закладывали в цену риски доставки груза). В период апреля-июля аграрии продавали зерновые ниже себестоимости.

Во-вторых, через порты в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и городах Бердянск и Мариуполь проходили около 90% портового товарооборота Украины в 2021 году (в т.ч. 90% агроэкспорта). На сегодняшний день при поддержке ООН и Турции разблокированы морские порты в Одесской области, что позволит постепенно наращивать экспортные мощности Украины.

По оценкам KSE Агроцентра, в течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т. Выручка от экспорта распределится следующим образом: кукуруза — 5,8 млрд долл., подсолнечное масло — 3,2 млрд долл., пшеница — 2,6 млрд долл., семена рапса — 1,6 млрд долл., ячмень — 600 млн долл., соевые бобы и продукты переработки — 750 млн долл. Таким образом, совокупная выручка аграриев может составить около 14,7 млрд долл.

После деоккупации и разминирования части территорий расширение посевных площадей позволит нарастить объем урожая до 80-90 млн т в год в 2024/26 гг.

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