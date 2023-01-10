Какие страховые выплаты будут назначаться и выплачиваться органами Пенсионного фонда — Finance.ua

Какие страховые выплаты будут назначаться и выплачиваться органами Пенсионного фонда Сегодня 19:03 — Личные финансы

Какие страховые выплаты будут назначаться и выплачиваться органами Пенсионного фонда

Как известно, с 1 января 2023 функции фонда соцстрахования в Украине выполняет Пенсионный фонд. Это значит, что уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования сейчас является именно ПФУ. Какие выплаты будут выплачивать его органы — рассказали в Минсоцполитики.

Какие страховые выплаты будут выплачивать органы Пенсионного фонда

— в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания:

пособие по временной нетрудоспособности — в размере 100% средней заработной платы (первые 17 дней за счет средств страхователя, начиная с 18 дня — за счет средств социального страхования);

единовременная помощь в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности, назначается на основании справки МСЭК; размер определяется в зависимости от степени потери профессиональной трудоспособности из расчета 7 минимальных заработных плат, установленных законом на день наступления права пострадавшему на страховую выплату (с 01.10.2022 размер минимальной з/п — 6 700 грн);



ежемесячные страховые выплаты — устанавливаются в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего перед наступлением страхового случая; минимальный размер назначенной ежемесячной выплаты пострадавшему в перерасчете на 100% потери трудоспособности не может быть меньше минимальной заработной платы, максимальный — не должен превышать четыре минимальные зарплаты;



выплаты в случае перевода на более легкую, нижеоплачиваемую работу — за пострадавшим сохраняется его среднемесячная заработная плата на срок, определенный ЛКК или МСЭК (первые 14 дней доплата производится за счет средств страхователя, начиная с 15 дня — за счет средств социального страхования);



ежемесячные выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью, вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности, осуществляются до достижения ребенком 18 лет, или до окончания обучения, но не более чем до достижения 23 лет в размере государственной помощи детям с инвалидностью, а после — в размере среднемесячной заработной платы, сложившейся на территории области (города) проживания таких лиц, но не менее среднемесячной заработной платы в стране на день получения права на выплату.



— страховые выплаты нетрудоспособным членам семьи в случае смерти пострадавшего:

единовременная помощь семье (40 размеров минимальной заработной платы (40×6700 грн = 268 000 грн):

единовременная выплата каждому лицу, находившемуся на его содержании (8 размеров минимальной заработной платы (8×6700 грн = 53 600 грн);



ежемесячные страховые выплаты (определяются из среднемесячной заработной платы пострадавшего; сумма выплат каждому лицу, имеющему на них право, определяется путем деления части заработной платы пострадавшего, приходящейся на этих лиц, на их количество).



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