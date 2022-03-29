Какие профессии будут востребованы после войны: прогнозы экспертов — Finance.ua

Какие профессии будут востребованы после войны: прогнозы экспертов

Сегодня 14:03 — Личные финансы

Война в Украине изменит немало: в первую очередь, изменится расстановка приоритетов на рынке труда нашей страны.

Профессии, которые раньше были популярны, могут потерять свою актуальность, при этом те специалисты, которые были менее востребованы, окажутся в цене.

Какие сферы деятельности в послевоенный период станут популярными и высокооплачиваемыми?

Массовая переквалификация

Оценить ущерб, который нанёс враг, превращая всё в руины, невозможно, убытки исчисляются миллиардами долларов. После войны Украина должна превратиться в гигантскую строительную площадку. Так как многие строительные объекты враги безжалостно сравняли с землей, нашей стране в ускоренном порядке придётся восстанавливать разрушенную инфраструктуру — как критическую, так и жилищный фонд и памятники архитектуры. А для всего этого понадобятся рабочие руки.

Экономический эксперт Андрей Новак говорит, что первыми, кого позовут на работу, станут строители, ведь без них не обойтись.

Причём потребуются не только инженеры и специалисты, занимающиеся реконструкцией домов, но и рабочие строительных профессий — маляры, штукатуры, облицовщики, сварщики.

«Востребованными станут без исключения все строительные специальности, также возрастёт потребность в инженерах, техниках и технологах, которые будут заниматься восстановлением заводов, фабрик, комбинатов, объектов инфраструктуры», — прогнозирует Андрей Новак.

Востребованной профессией станет менеджер по продажам, специализирующийся на строительных материалах. И это вполне логично, ведь при восстановлении городов необходимы не только рабочие руки, но и те материалы, которыми можно это восстановить: кирпич, бетон, дерево, сантехника, пластиковые окна...

Чем трагичнее разворачивается война в Украине, тем острее приходится реагировать западным партнёрам. Санкции против россии в энергетической сфере могут коренным образом изменить ход истории на украинском рынке.

Если Европа действительно решит выйти из зависимости от россии и откажется от их газа и нефти, Украине придется быстрыми темпами развивать собственные проекты в сфере энергетики. В частности, форсировать собственную газодобычу, а также развивать производство энергии из возобновляемых источников.

«А для этого пригодятся специалисты в сфере энергетики, ведь в Украине используют почти все виды энергетики, в том числе и атомную», — отмечает Андрей Новак.

По мнению экономического эксперта Андрея Длигача, в период развития произойдет полное восстановление экономики государства. Украинские бизнесы будут массово переходить на цифровизацию, чтобы обезопасить себя от потерь в случае новой войны.

Ведь уничтожить информацию в облачном сервисе врагу гораздо сложнее, чем попасть ракетой в офис. Активно будет развиваться интернет-маркетинг, а большинство сфер перейдут на онлайн-работу. Так что нужны будут не только руки, но и рабочие светлые головы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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