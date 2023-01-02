Какие профессии будут пользоваться спросом: где будут расти зарплаты — Finance.ua

Какие профессии будут пользоваться спросом: где будут расти зарплаты Сегодня 14:12 — Личные финансы

По мнению HR-специалистки Валентины Гаврюшенко, в ближайшие годы повышенным спросом будут пользоваться рабочие специальности (столяры, сварщики, каменщики, слесари, маляры, электрики, а также представители военно-промышленного комплекса).

Рабочие места точно будут у программистов, логистов, водителей и психологов.

Будут востребованы профессии критической инфраструктуры и производственные должности. Думаю, что все больше женщин начнут овладевать «традиционно мужскими» профессиями, в которых будут очень успешными, поскольку профессиональность не имеет гендера, возраста и каких-либо других ограничений, подчеркивает HR-специалистка.

Также нам понадобится восстановление земельных ресурсов, поскольку огромное количество пахотных земель сейчас не в лучшем состоянии. Опять же — дорожное строительство, железные дороги. И кроме восстановления нужно еще и обновление.

Важным направлением развития после войны должна стать оборонная промышленность. После войны увеличится спрос на медицинских работников, поскольку стресс, испытываемый многими людьми, в частности детьми, серьезно отражается на их ментальном и физическом здоровье.

Отдельно хочется сказать о профессии внутренний туризм — уверена, что многие иностранцы захотят по окончании войны посетить Украину и увидеть своими глазами эту смелую страну, ее людей, которые так упорно защищали свою родину и ее независимость, увидеть, как она восстанавливается и расцветает, делится Гаврюшенко.

Список востребованных профессий в Украине в 2023 году будет выглядеть так:

Профессиональные военные — в связи с нападением на Украину войск рф теперь всем стало ясно, что без хорошей армии стране всегда будет грозить опасность нападения от таких подлых соседей.

— в связи с нападением на Украину войск рф теперь всем стало ясно, что без хорошей армии стране всегда будет грозить опасность нападения от таких подлых соседей. Медики — врачи (особенно кардиологи, реаниматологи, хирурги), медсестры, с хорошими знаниями и опытом потребуются стране, и зарплата их значительно повысится.

— врачи (особенно кардиологи, реаниматологи, хирурги), медсестры, с хорошими знаниями и опытом потребуются стране, и зарплата их значительно повысится. Психологи — многим людям, пережившим ужасы войны, еще долго понадобится помощь психологов и психотерапевтов. Поэтому получить новую профессию или повысить уровень уже имеющейся — более чем актуально сегодня и на будущее.

— многим людям, пережившим ужасы войны, еще долго понадобится помощь психологов и психотерапевтов. Поэтому получить новую профессию или повысить уровень уже имеющейся — более чем актуально сегодня и на будущее. Строители — больше всего нужны будут все строительные специальности для восстановления Украины после войны, а это точно не на один год. Инженеры, проектировщики, архитекторы, дизайнеры, а также представители рабочих специальностей (маляры, штукатуры, облицовщики) всегда найдут себе работу в Украине будущего. Также очень востребованы будут строители мостов и дорог.

— больше всего нужны будут все строительные специальности для восстановления Украины после войны, а это точно не на один год. Инженеры, проектировщики, архитекторы, дизайнеры, а также представители рабочих специальностей (маляры, штукатуры, облицовщики) всегда найдут себе работу в Украине будущего. Также очень востребованы будут строители мостов и дорог. Логисты — чтобы добиться хороших результатов в поставке продукции, необходимых материалов для строительства, ремонта, восстановления инфраструктуры, продовольственного обеспечения страны, нужна хорошая логистическая система. Поэтому специалисты этой отрасли будут очень нужны после войны в период восстановления Украины и многие годы после этого.

— чтобы добиться хороших результатов в поставке продукции, необходимых материалов для строительства, ремонта, восстановления инфраструктуры, продовольственного обеспечения страны, нужна хорошая логистическая система. Поэтому специалисты этой отрасли будут очень нужны после войны в период восстановления Украины и многие годы после этого. Энергетики — не только Украина, в ходе войны вся Европа поняла, что нужно искать источники своих энергетических ресурсов, чтобы не зависеть от соседей, особенно таких неблагонадежных, как россия. Поэтому в сфере энергетики страну ждет прорыв, и специалисты будут особенно востребованы.

— не только Украина, в ходе войны вся Европа поняла, что нужно искать источники своих энергетических ресурсов, чтобы не зависеть от соседей, особенно таких неблагонадежных, как россия. Поэтому в сфере энергетики страну ждет прорыв, и специалисты будут особенно востребованы. Инженеры , научные работники, разработчики в сфере оборонной промышленности всегда найдут работу в Украине завтрашнего дня. Будут нужны частные компании, которые смогут качественно выполнять государственные заказы в этой области. Здесь же найдут применение и военные с опытом ведения боевых действий.

, научные работники, разработчики в сфере оборонной промышленности всегда найдут работу в Украине завтрашнего дня. Будут нужны частные компании, которые смогут качественно выполнять государственные заказы в этой области. Здесь же найдут применение и военные с опытом ведения боевых действий. Преподаватели — чтобы построить Украину будущего, которая будет на голову выше той, какой она была до войны, потребуется, безусловно, качественное образование для получения высококлассных специалистов во всех перечисленных отраслях. Учителя, преподаватели вернут себе прежнюю престижность. А их работа станет востребована и оценена должным образом.

На какую зарплату рассчитывать в 2023 году

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6700 гривен, такой она останется и в следующем году, согласно бюджету-2023.

Средняя зарплата в 2023 году составит 18 261 гривну, это следует из пояснительной записки к бюджету. Там отмечается, что средняя зарплата вырастет, однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата повысится всего на 1,4%.

В каких отраслях зарплата будет расти

Заработные платы, особенно в отраслях, критичных для экономики, будут расти разными темпами:

в частном секторе более живо,

в государственном — с учетом возможностей госбюджета.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.