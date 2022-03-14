Какие отделения «ПриватБанка» работают в Киеве: адреса — Finance.ua

Какие отделения «ПриватБанка» работают в Киеве: адреса

Сегодня 19:23 — Личные финансы

С начала полномасштабной войны украинские банки не полностью остановили работу, и время от времени публикуют информацию о тех отделениях, которые могут работать с учетом ситуации с безопасностью.

По состоянию на 14 марта в Киеве работают 11 отделений государственного ПриватБанка. Информацию об этом обнародовала пресс-служба финучреждения.

Столичные отделения работают с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:

ул. Срибнокильская, 24;



ш. Харьковское, 56;



ул. Большая Васильковская, 43/16;



ул. Евгения Сверстюка, 19;



ул. Колпака, 29;



ул. Митрополита Василия Липковского, 3;



просп. Владимира Маяковского, 26;



ул. Маршала Тимошенко, 29;



ул. Гната Юры, 7д;



просп. Победы, 27а;



ул. Оноре де Бальзака, 16, корп.36.



Всего в Украине открыты 811 отделений, 5562 банкомата с наличными, 9695 терминалов самообслуживания, 88407 POS-терминалов на кассах.

Проверить, какие отделения работают в конкретный день и время, можно по ссылке.

В ПриватБанке также сообщили, что с 24 февраля его клиенты перевели более 2 млрд грн на счета Национального банка Украины. Эти средства направлены на нужды ВСУ и Минсоцполитики для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от военных действий.

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