Какие отделения «ПриватБанка» работают в Киеве: адреса — Finance.ua

С начала полномасштабной войны украинские банки не полностью остановили работу, и время от времени публикуют информацию о тех отделениях, которые могут работать с учетом ситуации с безопасностью.
По состоянию на 14 марта в Киеве работают 11 отделений государственного ПриватБанка. Информацию об этом обнародовала пресс-служба финучреждения.
Столичные отделения работают с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:
ул. Срибнокильская, 24;
ш. Харьковское, 56;
ул. Большая Васильковская, 43/16;
ул. Евгения Сверстюка, 19;
ул. Колпака, 29;
ул. Митрополита Василия Липковского, 3;
просп. Владимира Маяковского, 26;
ул. Маршала Тимошенко, 29;
ул. Гната Юры, 7д;
просп. Победы, 27а;
ул. Оноре де Бальзака, 16, корп.36.
Всего в Украине открыты 811 отделений, 5562 банкомата с наличными, 9695 терминалов самообслуживания, 88407 POS-терминалов на кассах.
Проверить, какие отделения работают в конкретный день и время, можно по ссылке.
В ПриватБанке также сообщили, что с 24 февраля его клиенты перевели более 2 млрд грн на счета Национального банка Украины. Эти средства направлены на нужды ВСУ и Минсоцполитики для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от военных действий.