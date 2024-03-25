Какие новые электромобили покупают в Украине: ТОП-15 моделей — Finance.ua

Какие новые электромобили покупают в Украине: ТОП-15 моделей Сегодня 08:00 — Технологии&Авто

Какие новые электромобили покупают в Украине: ТОП-15 моделей

В феврале спрос на «электрички» возобновил рост. И несмотря на то, что лидер сегмента потерял часть покупателей, до передачи верхней ступени рейтинга ближайшему сопернику еще далеко.

Как отмечают аналитики auto.ria , сегмент электрокаров установил новую рекордную отметку, достигнув по итогам февраля 1006 новых электромобилей: это на 111 машин больше, чем дилеры продали в предыдущем месяце, и в 2,6 раза превышает достижение февраля 2023 года (тогда владельцев нашел только 381 новый электромобиль).

«О передаче титула бестселлера украинского рынка новых „электричек“ рано даже мечтать: ближайший преследователь — китайский BYD Song Plus — до сих пор отстает от самой популярной „айдишки“ на полторы сотни сделок, хоть и увеличивает круг своих поклонников пять месяцев подряд», — говорят эксперты.

15 самых популярных электромобилей Украины

по итогам продаж новых авто в феврале (против января 2024 г.)

Volkswagen ID.4 Crozz: 269 новых электромобилей (-24); BYD Song Plus: 107 новых электромобилей (+18); Honda e: Ns1: 102 новых электромобиля (+16); Nissan Ariya: 90 новых электромобилей (+37) Honda M-NV: 53 новых электромобиля (+34); 6. Toyota bZ4x: 38 новых электромобилей (-21); Volkswagen ID.6: 38 новых электромобилей (-2); Audi Q4 e-tron: 36 новых электромобилей (+13); Zeekr 001: 33 новых электромобиля (+2); BYD Yuan Plus: 27 новых электромобилей (+10); Audi Q8 e-tron: 18 новых электромобилей (+3); Volvo XC40 Recharge: 13 новых электромобилей (+7); BYD Seagull: 12 новых электромобилей (-5);

Mercedes-Benz EQE: 12 новых электромобилей (+10); BYD Tang: 11 новых электромобилей (-6);

MG 4: 11 новых электромобилей (+3); BMW iX1: 10 новых электромобилей (+9);

Volkswagen ID.3: 10 новых электромобилей (+3); BYD E2: 9 новых электромобилей (+7);

Zeekr X: 9 новых электромобилей (+5).

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