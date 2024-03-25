Какие новые электромобили покупают в Украине: ТОП-15 моделей — Finance.ua
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Какие новые электромобили покупают в Украине: ТОП-15 моделей

Технологии&Авто
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Какие новые электромобили покупают в Украине: ТОП-15 моделей
Какие новые электромобили покупают в Украине: ТОП-15 моделей
В феврале спрос на «электрички» возобновил рост. И несмотря на то, что лидер сегмента потерял часть покупателей, до передачи верхней ступени рейтинга ближайшему сопернику еще далеко.
Как отмечают аналитики auto.ria, сегмент электрокаров установил новую рекордную отметку, достигнув по итогам февраля 1006 новых электромобилей: это на 111 машин больше, чем дилеры продали в предыдущем месяце, и в 2,6 раза превышает достижение февраля 2023 года (тогда владельцев нашел только 381 новый электромобиль).

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«О передаче титула бестселлера украинского рынка новых „электричек“ рано даже мечтать: ближайший преследователь — китайский BYD Song Plus — до сих пор отстает от самой популярной „айдишки“ на полторы сотни сделок, хоть и увеличивает круг своих поклонников пять месяцев подряд», — говорят эксперты.

15 самых популярных электромобилей Украины

по итогам продаж новых авто в феврале (против января 2024 г.)
  1. Volkswagen ID.4 Crozz: 269 новых электромобилей (-24);
  2. BYD Song Plus: 107 новых электромобилей (+18);
  3. Honda e: Ns1: 102 новых электромобиля (+16);
  4. Nissan Ariya: 90 новых электромобилей (+37)
  5. Honda M-NV: 53 новых электромобиля (+34); 6. Toyota bZ4x: 38 новых электромобилей (-21);
  6. Volkswagen ID.6: 38 новых электромобилей (-2);
  7. Audi Q4 e-tron: 36 новых электромобилей (+13);
  8. Zeekr 001: 33 новых электромобиля (+2);
  9. BYD Yuan Plus: 27 новых электромобилей (+10);
  10. Audi Q8 e-tron: 18 новых электромобилей (+3);
  11. Volvo XC40 Recharge: 13 новых электромобилей (+7);
  12. BYD Seagull: 12 новых электромобилей (-5);
    Mercedes-Benz EQE: 12 новых электромобилей (+10);
  13. BYD Tang: 11 новых электромобилей (-6);
    MG 4: 11 новых электромобилей (+3);
  14. BMW iX1: 10 новых электромобилей (+9);
    Volkswagen ID.3: 10 новых электромобилей (+3);
  15. BYD E2: 9 новых электромобилей (+7);
    Zeekr X: 9 новых электромобилей (+5).
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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