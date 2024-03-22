Какие новые документы появились в Дії с 22 марта — Finance.ua

Какие новые документы появились в Дії с 22 марта
В приложении «Дія» с 22 марта стали доступны документы об образовании, в том числе школьные аттестаты.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
«Уехали за границу и забыли диплом дома? Теперь это не проблема. Одни из самых ожидаемых документов всегда с вами — в Дії», — написали в Минцифры.
Теперь в приложении доступны:
- аттестат/свидетельство о базовом среднем образовании.
- аттестат/свидетельство о среднем образовании.
- свидетельство о рабочей квалификации.
- диплом квалифицированного работника.
- диплом профессионального младшего бакалавра.
- диплом младшего специалиста.
- диплом младшего бакалавра.
- диплом бакалавра.
- диплом специалиста.
- диплом магистра.
- диплом доктора философии.
- диплом доктора искусства.
Как получить доступ
Обновите Дію и документы подтянутся в приложение автоматически, если информация о них внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).
Информация из приложений будет отображаться впоследствии.
Справка Finance.ua
- За время полномасштабной войны в приложении и на портале Дія появилось более 70 новых сервисов — от комплексной услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до грантовой программы єРобота. Именно через Дію можно сообщить о поврежденном или разрушенном имуществе и получить помощь на восстановление или отстройку.
Напомним, в 2023 году в Дії презентовали четыре новые услуги:
- внесение изменений о ФЛП;
- перерегистрация авто;
- е-Підприємець;
- услуги для моряков.
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