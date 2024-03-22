Какие новые документы появились в Дії с 22 марта — Finance.ua
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Какие новые документы появились в Дії с 22 марта

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Какие новые документы появились в Дії с 22 марта
Какие новые документы появились в Дії с 22 марта
В приложении «Дія» с 22 марта стали доступны документы об образовании, в том числе школьные аттестаты.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
«Уехали за границу и забыли диплом дома? Теперь это не проблема. Одни из самых ожидаемых документов всегда с вами — в Дії», — написали в Минцифры.

Теперь в приложении доступны:

  • аттестат/свидетельство о базовом среднем образовании.
  • аттестат/свидетельство о среднем образовании.
  • свидетельство о рабочей квалификации.
  • диплом квалифицированного работника.
  • диплом профессионального младшего бакалавра.
  • диплом младшего специалиста.
  • диплом младшего бакалавра.
  • диплом бакалавра.
  • диплом специалиста.
  • диплом магистра.
  • диплом доктора философии.
  • диплом доктора искусства.

Как получить доступ

Обновите Дію и документы подтянутся в приложение автоматически, если информация о них внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).
Информация из приложений будет отображаться впоследствии.

Справка Finance.ua

  • За время полномасштабной войны в приложении и на портале Дія появилось более 70 новых сервисов — от комплексной услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до грантовой программы єРобота. Именно через Дію можно сообщить о поврежденном или разрушенном имуществе и получить помощь на восстановление или отстройку.
Напомним, в 2023 году в Дії презентовали четыре новые услуги:
  • внесение изменений о ФЛП;
  • перерегистрация авто;
  • е-Підприємець;
  • услуги для моряков.

Дія 4.0: какие сервисы появились в обновленном приложении

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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