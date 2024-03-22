Какие новые документы появились в Дії с 22 марта — Finance.ua

Какие новые документы появились в Дії с 22 марта Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Какие новые документы появились в Дії с 22 марта

В приложении «Дія» с 22 марта стали доступны документы об образовании, в том числе школьные аттестаты.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

«Уехали за границу и забыли диплом дома? Теперь это не проблема. Одни из самых ожидаемых документов всегда с вами — в Дії», — написали в Минцифры.

Теперь в приложении доступны:

аттестат/свидетельство о базовом среднем образовании.

аттестат/свидетельство о среднем образовании.

свидетельство о рабочей квалификации.

диплом квалифицированного работника.

диплом профессионального младшего бакалавра.

диплом младшего специалиста.

диплом младшего бакалавра.

диплом бакалавра.

диплом специалиста.

диплом магистра.

диплом доктора философии.

диплом доктора искусства.

Как получить доступ

Обновите Дію и документы подтянутся в приложение автоматически, если информация о них внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

Информация из приложений будет отображаться впоследствии.

Справка Finance.ua

За время полномасштабной войны в приложении и на портале Дія появилось более 70 новых сервисов — от комплексной услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до грантовой программы єРобота. Именно через Дію можно сообщить о поврежденном или разрушенном имуществе и получить помощь на восстановление или отстройку.

Напомним, в 2023 году в Дії презентовали четыре новые услуги:

внесение изменений о ФЛП;

перерегистрация авто;

е-Підприємець;

услуги для моряков.

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