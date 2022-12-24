Какие документы должны быть в семьях, чьи родные ушли на фронт — Finance.ua

Какие документы должны быть в семьях, чьи родные ушли на фронт
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец проинформировал о перечне данных, которые должны быть в семье военных, ушедших защищать наше государство от захватчиков.
Об этом он написал в Телеграме.
«Напоминаю перечень данных, которыми должны владеть семьи тех, кто пошел защищать нашу землю от оккупантов. Владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть», — говорится в сообщении Лубинца.
По его словам, среди таких данных:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- копия паспорта;
- контактные данные места постоянной дислокации воинской части;
- контактные данные военкомата, из которого был мобилизован защитник;
- название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;
- должность, звание военно-учетной специальности (если известно).
В этот перечень также входят:
- личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетона;
- ФИО и контакты сослуживцев, собратьев;
- ФИО, контакты непосредственного командира;
- ФИО, контакты командира части;
- телефон горячей линии части, бригады, группировки.
«Если же вы не владеете какими-либо данными из перечня, узнайте при случае у Защитника», — советует омбудсмен.
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