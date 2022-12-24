Какие документы должны быть в семьях, чьи родные ушли на фронт — Finance.ua

Какие документы должны быть в семьях, чьи родные ушли на фронт Сегодня 13:08 — Личные финансы

Какие документы должны быть в семьях, чьи родные ушли на фронт

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец проинформировал о перечне данных, которые должны быть в семье военных, ушедших защищать наше государство от захватчиков.

Об этом он написал в Телеграме

«Напоминаю перечень данных, которыми должны владеть семьи тех, кто пошел защищать нашу землю от оккупантов. Владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть», — говорится в сообщении Лубинца.

По его словам, среди таких данных:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

копия паспорта;

контактные данные места постоянной дислокации воинской части;

контактные данные военкомата, из которого был мобилизован защитник;

название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;

должность, звание военно-учетной специальности (если известно).

В этот перечень также входят:

личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетона;

ФИО и контакты сослуживцев, собратьев;

ФИО, контакты непосредственного командира;

ФИО, контакты командира части;

телефон горячей линии части, бригады, группировки.

«Если же вы не владеете какими-либо данными из перечня, узнайте при случае у Защитника», — советует омбудсмен.

Укрінформ По материалам:

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