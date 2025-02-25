Какие автобусы покупали украинские перевозчики в 2024 году — Finance.ua

Какие автобусы покупали украинские перевозчики в 2024 году Сегодня 07:30 — Технологии&Авто

В 2024 году украинские перевозчики приобрели 8080 новых и подержанных автобусов. Это на 13,4% меньше по отношению к объемам 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Большинство автобусов было куплено на внутреннем рынке: 6231 шт., что составило 77,1% от общего количества.

Из-за границы привезли 10,2% подержанных автобусов, или 826 шт.

Также в 2024 году впервые зарегистрировали 1023 новых автобуса: 834 из этого числа были изготовлены или переоборудованы в Украине (10,3%), остальные 189 шт. (2,3%) прибыли из-за границы.

Лидером внутренних перепродаж остаются автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter, которых купили 1855 шт. Большая часть этих транспортных средств в свое время была переоборудована в пассажирские автобусы из грузовых автомобилей. На втором месте БАЗ «Эталон» А079 с результатом 520 ед. На третьем — «Богдан» А-092 (431 шт.).

В сегменте подержанных автобусов, привезенных из-за границы, лидером стали тоже машины на базе Mercedes-Benz Sprinter (161 шт.). Второе место заняли Mercedes-Benz Citaro (64 шт.), третье — голландские автобусы VDL Ambassador, таких прибыло 57 шт.

Первенство в подсегменте новых автобусов завоевал БАЗ А081 «Эталон» с итогом 251 шт. Второй в этом зачете Богдан/Ataman А-093 с итогом 195 проданных машин. Замыкают тройку автобусы на базе Ford Transit, со 140 регистрациями.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.