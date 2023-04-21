Какие авто чаще всего покупают в Европе: десятка самых популярных моделей — Finance.ua

Какие авто чаще всего покупают в Европе: десятка самых популярных моделей Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

Какие авто чаще всего покупают в Европе: десятка самых популярных моделей

В Европе в первом квартале 2023 года заметно увеличились продажи новых электромобилей. Об этом говорится в отчете Jato Dynamics.

За первый квартал 2023 года объем полностью электрических моделей в Европе увеличился на 43% до более чем 219 тысяч единиц. Они составили более половины всех проданных авто.

Итого в Европе за этот период зарегистрировали 3 220 806 новых авто. Это на 17% больше, чем за прошлый квартал.

В европейских странах возросло количество полностью электрических моделей. Рейтинг продаж возглавил американский электрокроссовер Tesla Model Y.

Топ 10 самых популярных новых автомобилей в Европе за первый квартал 2023 года:

Tesla Model Y — 71 683 авто. Dacia Sandero — 60 202 авто. Volkswagen T-Roc — 54 960 авто. Peugeot 208 — 53 336 авто. Opel/Vauxhall Corsa — 53 307 авто. Toyota Yaris Cross — 53 050 авто. Abarth/Fiat 500 — 45 598 авто. Dacia Duster — 45 310 авто. Renault Clio — 44 134 авто. Volkswagen Golf — 42 903 авто.

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Фокус По материалам:

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