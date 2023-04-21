Какие авто чаще всего покупают в Европе: десятка самых популярных моделей — Finance.ua
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Какие авто чаще всего покупают в Европе: десятка самых популярных моделей

Технологии&Авто
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Какие авто чаще всего покупают в Европе: десятка самых популярных моделей
Какие авто чаще всего покупают в Европе: десятка самых популярных моделей
В Европе в первом квартале 2023 года заметно увеличились продажи новых электромобилей. Об этом говорится в отчете Jato Dynamics.
За первый квартал 2023 года объем полностью электрических моделей в Европе увеличился на 43% до более чем 219 тысяч единиц. Они составили более половины всех проданных авто.
Итого в Европе за этот период зарегистрировали 3 220 806 новых авто. Это на 17% больше, чем за прошлый квартал.
В европейских странах возросло количество полностью электрических моделей. Рейтинг продаж возглавил американский электрокроссовер Tesla Model Y.

Топ 10 самых популярных новых автомобилей в Европе за первый квартал 2023 года:

  1. Tesla Model Y — 71 683 авто.
  2. Dacia Sandero — 60 202 авто.
  3. Volkswagen T-Roc — 54 960 авто.
  4. Peugeot 208 — 53 336 авто.
  5. Opel/Vauxhall Corsa — 53 307 авто.
  6. Toyota Yaris Cross — 53 050 авто.
  7. Abarth/Fiat 500 — 45 598 авто.
  8. Dacia Duster — 45 310 авто.
  9. Renault Clio — 44 134 авто.
  10. Volkswagen Golf — 42 903 авто.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Фокус
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