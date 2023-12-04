Какие аукционы ФГИУ планирует провести в декабре — Finance.ua

Какие аукционы ФГИУ планирует провести в декабре Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Какие аукционы ФГИУ планирует провести в декабре

В декабре Фонд госимущества планирует провести более 37 онлайн-аукционов по аренде госимущества. Торги пройдут в системе Прозорро.Продажи. Большинство помещений находятся в удовлетворительном техническом состоянии и имеют все необходимые коммуникации.

Об этом пишет ФГИУ.

«Каждый пассив должен стать активом и приносить стабильный доход в госбюджет. Сегодня аренда объектов государственной собственности пользуется спросом среди малого и среднего бизнеса, поскольку в собственности государства есть помещения для реализации самых разных бизнес-проектов», — подчеркнул глава ФГИУ Виталий Коваль.

Количество ожидаемых аукционов в декабре в разрезе региональных отделений ФГИУ:

РО по городу Киеву — 10 аукционов;

РО по Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областям — 1 аукцион;

РО по Полтавской и Сумской областям — 5 аукционов;

РО по Киевской, Черкасской и Черниговской областям — 5 аукционов;

РО по Львовской, Закарпатской и Волынской областям — 5 аукционов;

РО по Одесской и Николаевской областям — 1 аукцион;

РО по Ровенской и Житомирской областям — 2 аукциона;

РО по Винницкой и Хмельницкой областям — 6 аукционов;

РО по Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областям — 2 аукциона.

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