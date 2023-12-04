Какие аукционы ФГИУ планирует провести в декабре — Finance.ua

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Какие аукционы ФГИУ планирует провести в декабре

Фондовый рынок
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Какие аукционы ФГИУ планирует провести в декабре
Какие аукционы ФГИУ планирует провести в декабре
В декабре Фонд госимущества планирует провести более 37 онлайн-аукционов по аренде госимущества. Торги пройдут в системе Прозорро.Продажи. Большинство помещений находятся в удовлетворительном техническом состоянии и имеют все необходимые коммуникации.
Об этом пишет ФГИУ.
«Каждый пассив должен стать активом и приносить стабильный доход в госбюджет. Сегодня аренда объектов государственной собственности пользуется спросом среди малого и среднего бизнеса, поскольку в собственности государства есть помещения для реализации самых разных бизнес-проектов», — подчеркнул глава ФГИУ Виталий Коваль.
Количество ожидаемых аукционов в декабре в разрезе региональных отделений ФГИУ:
  • РО по городу Киеву — 10 аукционов;
  • РО по Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областям — 1 аукцион;
  • РО по Полтавской и Сумской областям — 5 аукционов;
  • РО по Киевской, Черкасской и Черниговской областям — 5 аукционов;
  • РО по Львовской, Закарпатской и Волынской областям — 5 аукционов;
  • РО по Одесской и Николаевской областям — 1 аукцион;
  • РО по Ровенской и Житомирской областям — 2 аукциона;
  • РО по Винницкой и Хмельницкой областям — 6 аукционов;
  • РО по Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областям — 2 аукциона.

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По материалам:
Finance.ua
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