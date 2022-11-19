Какая страна считается наиболее экологически безопасным местом отдыха (инфографика) — Finance.ua

Какая страна считается наиболее экологически безопасным местом отдыха (инфографика) Сегодня 19:21

Всемирный туристический рынок (WTM) Лондон показал в одном из своих последних опросов, что Норвегия считается наиболее устойчивым и ответственным направлением.

Об этом пишет schengenvisainfo.com.

По данным WTM London, 15 процентов руководителей туристических компаний, у которых спросили, какое направление они воспринимают как модель устойчивого развития и ответственности, выбрали Норвегию.

Еще 14 процентов из них выбрали Коста-Рику и сказали, что считают ее экологическим и ответственным направлением.

«Больше людей ищут экологические варианты путешествий, и такие страны как Норвегия и Коста-Рика проливают свет на то, что возможно, и облегчают людям путешествовать экологически чистыми способами», — сказала директор выставки World Travel Market London Джульетт Лосардо.

Комментируя эти цифры, WTM London описал Норвегию как круглогодичное направление для любителей активного отдыха и приключений, которое включает в себя экологичность в повседневную жизнь нации.

Энергия в Норвегии в основном обеспечивается гидроэнергией, и страна имеет устойчивую транспортную сеть и ограничение скорости ниже, чем во многих европейских странах. Учитывая это, WTM London заявил, что Норвегия поощряет посетителей делать то же самое и приглашает их путешествовать, как местные жители.

Считается, что поскольку путешественники воспринимают Норвегию как постоянное и ответственное место назначения, количество посетителей продолжает оставаться высоким. Данные, предоставленные Статистическим управлением Норвегии, показывают, что количество ночей, проведенных в стране в сентябре, значительно выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным Статистического управления Норвегии, в сентябре 2022 года заведения размещения страны зарегистрировали около 31 миллиона ночевок гостей, что на 21 процент больше, чем в сентябре 2021 года.

Из всех заведений размещения гостиницы зарегистрировали наибольшее количество ночевок гостей и было выявлено, что половина ночевок была сделана в туристических регионах Осло, Бергена и Ромерике.

10 самых устойчивых стран мира

Кроме Норвегии и Коста-Рики, еще восемь стран — Мальдивы (13 процентов), Новая Зеландия (12 процентов), Финляндия (11 процентов), Исландия (девять процентов), Бутан (шесть процентов), Словения (четыре процента), Кения (четыре процента) и Галапагосские острова (три процента) — также входят в первую десятку мест, которые воспринимаются как устойчивые и ответственные.

«Обязательным элементом для таких стран является то, что устойчивое развитие — основа образа жизни нации, и из этого следует, что люди, живущие в этих направлениях, желающие сохранить свое природное богатство, поощряют посетителей также быть экологически и социально ответственными», — сообщает WTM London.

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