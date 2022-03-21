Как зарегистрироваться в службе занятости: пошаговая инструкция — Finance.ua

Сейчас ситуация на рынке труда достаточно напряженная: из-за военного положения в стране многие граждане остались без работы. Поэтому в Госслужбе занятости рассказали, как официально зарегистрироваться безработным.
Перечень документов для получения статуса безработного:
паспорт;
идентификационный код;
документ об образовании;
трудовая книжка;
военный билет.
Как подавать документы? Государственная служба занятости сегодня предлагает следующие пути подачи документов для регистрации:
сайт государственных услуг «Дія»;
онлайн-заявления (две формы) по ссылке:
о предоставлении/возобновлении статуса безработного http://surl.li/bnzhc
о назначении/возобновлении пособия по безработице http://surl.li/bnzhf