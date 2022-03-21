Как зарегистрироваться в службе занятости: пошаговая инструкция — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Как зарегистрироваться в службе занятости: пошаговая инструкция

Сегодня 08:03Личные финансы
48
Сейчас ситуация на рынке труда достаточно напряженная: из-за военного положения в стране многие граждане остались без работы. Поэтому в Госслужбе занятости рассказали, как официально зарегистрироваться безработным.
Перечень документов для получения статуса безработного:
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • документ об образовании;
  • трудовая книжка;
  • военный билет.
Как подавать документы? Государственная служба занятости сегодня предлагает следующие пути подачи документов для регистрации:
  • сайт государственных услуг «Дія»;
  • онлайн-заявления (две формы) по ссылке:
  • о предоставлении/возобновлении статуса безработного http://surl.li/bnzhc
  • о назначении/возобновлении пособия по безработице http://surl.li/bnzhf
Вы можете скачать по ссылке формы заявлений, распечатать их или написать от руки, сфотографировать и отправить на почту inbox@es.dcz.gov.ua или же обратиться в ближайший центр занятости (карта здесь).
Кстати, стать на учет в центре занятости как безработный вы можете независимо от места фактического проживания и регистрации.
Обратитесь, пожалуйста, в ближайший центр занятости, или же подайте документы через «Дія».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.