Как зарегистрироваться в службе занятости: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как зарегистрироваться в службе занятости: пошаговая инструкция

Сегодня 08:03 — Личные финансы

Сейчас ситуация на рынке труда достаточно напряженная: из-за военного положения в стране многие граждане остались без работы. Поэтому в Госслужбе занятости рассказали , как официально зарегистрироваться безработным.

Перечень документов для получения статуса безработного:

паспорт;

идентификационный код;

документ об образовании;

трудовая книжка;

военный билет.

Как подавать документы? Государственная служба занятости сегодня предлагает следующие пути подачи документов для регистрации:

сайт государственных услуг «Дія»;

онлайн-заявления (две формы) по ссылке:



о предоставлении/возобновлении статуса безработного http://surl.li/bnzhc

о назначении/возобновлении пособия по безработице http://surl.li/bnzhf



Вы можете скачать по ссылке формы заявлений , распечатать их или написать от руки, сфотографировать и отправить на почту inbox@es.dcz.gov.ua или же обратиться в ближайший центр занятости ( карта здесь ).

Кстати, стать на учет в центре занятости как безработный вы можете независимо от места фактического проживания и регистрации.

Обратитесь, пожалуйста, в ближайший центр занятости, или же подайте документы через «Дія».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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