Как заключить брак в условиях войны: объяснение Минюста — Finance.ua

Как заключить брак в условиях войны: объяснение Минюста

Сегодня 20:01 — Личные финансы

Фото: Михаил Палинчак

В условиях военного положения государственная регистрация брака может проводиться отделами ГРАГСа (государственной регистрации актов гражданского состояния) без личного присутствия жениха (невесты) или обоих. Но при одном условии — кто-то в паре должен быть военнослужащим. Речь идет о ВСУ, СБУ, Службе внешней разведки, Государственной пограничной службе, Управлении государственной охраны и Национальной гвардии.

Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.

«Также право жениться на расстоянии имеют полицейские, работники ГБР, Государственной уголовно-исполнительной службы, НАБУ, Бюро экономической безопасности и работники здравоохранения. Брак можно будет заключить без личного присутствия одного или обоих из пары», — пояснили в Минюсте.

Во время церемонии можно использовать видеосвязь.

Чтобы заключить такой брак, военнослужащий или военнослужащие должны подать заявление о государственной регистрации брака своему командиру (это заявление автоматически считается фактом предоставления согласия), а далее командир заверяет подлинность заявления.

Что указать в заявлении

Заявление должно содержать информацию о фамилии, имени и отчестве, дате рождения, гражданстве. Информация о фамилиях каждого из пары после регистрации брака (даже если они их не меняют).

Факт регистрации брака, если один из пары является военнослужащим, может заверяться актом о заключении брака, который составляется непосредственно командиром (руководителем) военнослужащего и скрепляется гербовой печатью соответствующего органа. Акт может составляться без личного присутствия одного или обоих из пары с использованием доступных средств видеосвязи с тем из пары, кто отсутствует, или с обоими.

Кроме того, факт регистрации брака может заверяться актом, который составляется руководителем учреждения здравоохранения, в котором находятся или работают один или оба из пары и скрепляется печатью (при наличии) этого заведения.

В министерстве обращают внимание на то, что если акт о регистрации брака составляет командир или главный врач, его необходимо передать в любой ГРАГС, чтобы отдел внес данные в государственный реестр. Таким образом, этот акт подтверждает, что брак уже зарегистрирован. В таком случае отдел вносит его в реестр, после чего супруги могут получить свои свидетельства о браке в отделе, которым составлена актовая запись об их браке на основании акта, или, в случае невозможности получения свидетельства в этом отделе, в другом в котором удобно.

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