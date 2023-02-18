Как за границей получить документы, ранее оформленные в Украине — Finance.ua

Как за границей получить документы, ранее оформленные в Украине Сегодня 07:24 — Личные финансы

Как за границей получить документы, ранее оформленные в Украине

Украинцы, пересекшие границу и не успевшие в родном городе получить заказанные документы, могут это сделать и в чужой стране.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Для этого необходимо обратиться в консульство или другое зарубежное дипломатическое учреждение.

Так, например, вы находитесь на территории Польши, Чехии или в другой европейской стране, а в Украине вас ждет готовый загранпаспорт или ID-карта, изготовление которых вы заказали раньше.

Вы можете получить эти документы за границей. Документы могут быть доставлены в выбранное консульство международной курьерской экспресс-перевозкой DHL Express или дипломатической почтой.

Инфографика: mfa.gov.ua

Отправка документов за границу через DHL Express

Если вам нужно быстро получить документы, следует воспользоваться международной курьерской экспресс-перевозкой DHL Express. Обратите внимание, что эта услуга платная согласно тарифам компании.

Вам нужно обратиться в консульство на территории вашего округа. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность. На месте написать заявление в территориальный орган / территориальное подразделение ГМС (а не дипломатическое учреждение), которое оформило ID-карту или загранпаспорт.

К заявлению следует добавить квитанцию об оплате, оформленную через портал.

Отправка документов по дипломатической почте

Это бесплатная услуга, но доставки документов нужно будет подождать от трех месяцев и больше. Для этого также нужно обратиться в консульство, на территории округа которого вы находитесь, с документом, удостоверяющим личность. Также написать заявление, а дальше ждать приглашения в консульство для получения документа.

Напомним, что без Зеленой карты пересечение границы на собственном авто невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Телеканал 24 По материалам:

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