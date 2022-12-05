Как за год изменились цены на алкоголь и конфеты — Finance.ua

Как за год изменились цены на алкоголь и конфеты Сегодня 08:41 — Личные финансы

Аналитики проанализировали, как за год изменилась цена на популярные составляющие новогодних корпоративных подарков.

Алкогольная продукция в Украине в годовом эквиваленте подорожала в среднем на 49%, а популярные кондитерские лакомства — на 40%.

Об этом сообщили в пресс-службе сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.

«Особым спросом при оформлении заказов для подарочных наборов пользуются крепкие элитные напитки: виски, ром, бренди и коньяк. Преимущественно покупают марки популярных брендов, таких как: Bacardi, Captain Morgan, Jameson, Jack Daniel’s, Chivas Regal, Hennessy, Ararat и Shabo», — отметили эксперты.

По их подсчетам, больше всего на полках ритейлеров подскочила цена на продукцию ТМ Captain Morgan — в конце ноября 2021 года бутылка белого рома объемом 0,7 л стоила в среднем 287,9 грн, тогда как по состоянию на 28 ноября 2022 года стоит 53. Вместе с тем меньше выросла цена на коньяк ТМ Hennessy — стоимость напитка объемом 0,5 л повысилась на 31%, а литровая бутылка обойдется в этом году дороже на 20%.

Чаще всего для комплектации наборов традиционное шампанское покупали от брендов: Fiorelli, Latinium, Martini, Freixenet, Shabo и Артемовское. За год цены на эту продукцию увеличились от 22% до 91%.

«Проанализировав онлайн-заказ бизнес-клиентов Zakaz.ua, выяснилось, что накануне прошлого Нового года больше всего в подарочные наборы покупали конфеты в коробках следующих известных брендов: ТМ Roshen, ТМ Raffaello, ТМ Ferrero Rocher, ТМ ABK, ТМ „Свиточ“ и ТМ Millennium.Особой популярностью пользовались сладости „Вечерний Киев“ и Raffaello. В этом году стоимость позиций, на которые был зафиксирован ажиотаж, возросла от минимальных 4% до максимальных 83%», — говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что в декабре цена может кардинально измениться в лучшую сторону и позволит сэкономить, ведь традиционно ритейлеры будут предлагать выгодные акции на сладости и алкоголь. К примеру, в прошлом году на полках супермаркетов на ряд товаров фиксировались скидки от 5% до 50%.

УНІАН По материалам:

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