Как выглядит ваш финансовый комфорт? 💰 (опрос) — Finance.ua
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Как выглядит ваш финансовый комфорт? 💰 (опрос)

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Как выглядит ваш финансовый комфорт? 💰 (опрос)
Как выглядит ваш финансовый комфорт? 💰 (опрос)
Мы ищем ответ на этот вопрос, чтобы усовершенствовать сервисы для каждого украинца.
Finance.ua и наши коллеги из портала Минфин запустили опрос «Ключ к финансовому комфорту» — он поможет нам лучше понять ваши финансовые привычки и потребности.
Для чего нам это? Благодаря вашим ответам, мы сможем лучше понять, какие услуги нужны украинцам сегодня. Эта информация станет основой для разработки сервисов, максимально удобных для каждого украинца.
📌 А в качестве благодарности за ваше время — каждую неделю мы разыгрываем 5 000 гривен среди участников опроса.
🕒 15 минут вашего времени = лучшие услуги для всех + шанс выиграть 5 000 гривен еженедельно!

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По материалам:
Finance.ua
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