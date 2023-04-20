Как выехать из Польши с diia.pl и не лишиться защиты: полезные советы — Finance.ua

Как выехать из Польши с diia.pl и не лишиться защиты: полезные советы Сегодня 08:01 — Личные финансы

Как выехать из Польши с diia.pl и не лишиться защиты: полезные советы, fintek.pl

Беженцы из Украины, которые находятся на территории Польши, имеют возможность путешествовать в другие страны, а затем возвращаться. Об этом говорится на официальном государственном сайте Польши.

Как украинцам путешествовать вместе с diia.pl

Как известно, diia.pl — это документ, который подтверждает легальное пребывание лиц, получивших временную защиту в результате войны в Украине на территории Польши, и позволяет им путешествовать в пределах Европейского Союза, а также пересекать его внешние границы.

Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском Союзе.

Что гражданам Украины важно иметь и знать для поездки вместе с diia.pl

Важно иметь назначенный номер PESEL и полученный логин и пароль к доверенному профилю. Наличие биометрического загранпаспорта обязательно.

Каждый выезд/вылет из Польши не должен быть дольше 30 дней.

При наличии diia.pl можно передвигаться внутри Шенгенской зоны в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Получить diia.pl смогут только те украинцы, которые прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года.



Обратите внимание: дети до 13 лет могут пересекать внешние границы Европейского Союза, а также путешествовать в его пределах при следующих условиях:

иметь при себе PESEL (бумажную версию) и биометрический загранпаспорт;

должны быть в сопровождении хотя бы одного из родителей/доверенных лиц, имеющих diia.pl (и другие разрешительные документы для свободного пересечения границы).



Напомним, вместе с diia.pl.pl украинцы могут выезжать в любые страны (в т.ч. — Турцию, Египет и т.д.) и беспрепятственно возвращаться в Польшу, потому что с этим цифровым документом разрешено пересекать внешние границы ЕС, а не только путешествовать в его пределах.

При пересечении границы на автомобиле не забывайте о Зеленой карте. Это обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.