Как выехать из Польши с diia.pl и не лишиться защиты: полезные советы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как выехать из Польши с diia.pl и не лишиться защиты: полезные советы

Личные финансы
4
Как выехать из Польши с diia.pl и не лишиться защиты: полезные советы
Как выехать из Польши с diia.pl и не лишиться защиты: полезные советы, fintek.pl
Беженцы из Украины, которые находятся на территории Польши, имеют возможность путешествовать в другие страны, а затем возвращаться. Об этом говорится на официальном государственном сайте Польши.

Как украинцам путешествовать вместе с diia.pl

Как известно, diia.pl — это документ, который подтверждает легальное пребывание лиц, получивших временную защиту в результате войны в Украине на территории Польши, и позволяет им путешествовать в пределах Европейского Союза, а также пересекать его внешние границы.
Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском Союзе.

Что гражданам Украины важно иметь и знать для поездки вместе с diia.pl

  1. Важно иметь назначенный номер PESEL и полученный логин и пароль к доверенному профилю.
  2. Наличие биометрического загранпаспорта обязательно.
  3. Каждый выезд/вылет из Польши не должен быть дольше 30 дней.
  4. При наличии diia.pl можно передвигаться внутри Шенгенской зоны в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
  5. Получить diia.pl смогут только те украинцы, которые прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года.
Обратите внимание: дети до 13 лет могут пересекать внешние границы Европейского Союза, а также путешествовать в его пределах при следующих условиях:
  • иметь при себе PESEL (бумажную версию) и биометрический загранпаспорт;
  • должны быть в сопровождении хотя бы одного из родителей/доверенных лиц, имеющих diia.pl (и другие разрешительные документы для свободного пересечения границы).
Напомним, вместе с diia.pl.pl украинцы могут выезжать в любые страны (в т.ч. — Турцию, Египет и т.д.) и беспрепятственно возвращаться в Польшу, потому что с этим цифровым документом разрешено пересекать внешние границы ЕС, а не только путешествовать в его пределах.
При пересечении границы на автомобиле не забывайте о Зеленой карте. Это обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
visitukraine.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.