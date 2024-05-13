Как возможность отсрочки увеличивает спрос на аспирантуру (инфографика) — Finance.ua

Как возможность отсрочки увеличивает спрос на аспирантуру (инфографика) Сегодня 20:16 — Мир

Как возможность отсрочки увеличивает спрос на аспирантуру (инфографика)

18 мая в Украине вступит в силу закон об изменении правил мобилизации и воинского учета. В нем по-прежнему сохраняется норма об отсрочке от призыва для обучающихся на дневной или дуальной форме обучения (уровень образования должен быть выше полученного ранее).

Насколько возросло количество желающих мужчин от 25 лет получить степень доктора философии или доктора искусств (другими словами, поступить в аспирантуру), избежав мобилизации. Особенно эта тенденция наблюдается среди числа контрактников за последние два года. Наглядный пример резкого прироста желающих стать аспирантами среди мужчин призывного возраста после 2022 года — на инфографике.

Во время обсуждения законопроекта о мобилизации на эту тенденцию обращал внимание глава профильного комитета ВРУ Сергей Бабак . Депутаты даже обсуждали возможность исключить из перечня отсрочку для контрактников, однако решили, что это будет нарушать принцип равенства, заложенный в Конституции Украины.

Согласно закону «О высшем образовании», в Украине студенты (после диплома бакалавра и магистра) могут претендовать на звание доктора философии или доктора искусств. Эти научные степени можно получить в аспирантуре и, соответственно, на время обучения избежать призыва в армию.

В законе о мобилизации прописано, что все аспиранты независимо от формы обучения не подлежат мобилизации в течение особого периода.

В то же время резкое увеличение мужчин, желающих поступить в аспирантуру, наблюдается именно на дневной форме обучения. Это особенно хорошо видно по сравнению с заочной и вечерней формами. На контракте прирост самый большой. Очевидно, в связи с тем, что отбор на контракт не столь суров, как на бюджетную форму.

К примеру, в 2021 году из общего количества аспирантов (7656) мужчин было примерно треть (2554).

В 2022 году ситуация стала меняться — в украинские вузы поступили в аспирантуру 15 072 человека. Из них было 9725 мужчин. Тенденция усилилась в 2023 году — в аспирантуру было принято 18 835 человек, среди которых 13 594 были мужчины.

В 2021 году на бюджет в аспирантуру поступило 3263 человека, и только 651 — человек. В 2022 году бюджетников было 3304, из которых уже 1303 человека, то есть примерно треть. В 2023 году среди всех бюджетников-аспирантов мужчин в возрасте от 25 лет уже было больше половины.

Еще отчетливее тенденция заметна среди обучающихся на контракте. В 2021 году из 1559 аспирантов был 721 человек.

В 2022 году поступили 9594 аспиранта, причем более половины — мужчины призывного возраста (7446).

А в 2023 году, во второй год полномасштабной войны, на аспирантуру на контракт было зачислено 13 708 человек, из которых 11 246 мужчин в возрасте от 25 лет.

Слово і Діло По материалам:

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