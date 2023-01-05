Как война повлияла на сельское хозяйство Украины — ООН Сегодня 20:32 — Аграрный рынок

По результатам отчета продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Влияние войны на сельское хозяйство и средства к существованию сельского населения в Украине: Результаты общенационального опроса сельских домохозяйств», каждый четвертый из 5 200 опрашиваемых респондентов сократил или остановил сельскохозяйственное производство из-за войны.

Хуже ситуация в регионах Украины, где более 40 процентов домохозяйств прекратили производство сельскохозяйственной продукции.

В сентябре Минагрополитики совместно с KSE обнародовало обновленный ущерб от войны в сельском хозяйстве. Они показывали, что потеряна почти четверть отрасли — прямые убытки составляют $6,6 млрд, а косвенные — $34,5 млрд.

Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Украины Денис Башлык отметил, что сегодня ситуация в агроотрасли непростая. При этом именно агро в условиях, когда фактически остановлена промышленность, продолжает оставаться основным драйвером экономики.

«Каждый день из этих 9 месяцев войны наши аграрии несут серьезные убытки. Утрачено более 30% имеющихся посевных площадей и более 70% орошаемых площадей. Наш урожай в этом году будет примерно на 40% меньше, чем в прошлом году. Более чем на 1 млн га в этом году сократился посев озимых», — подчеркнул он.

Большую помощь Украина получает и со стороны ФАО, которая, в частности, активно поддерживает мелких фермеров и сельские семьи. В настоящее время они получают семена озимой пшеницы для обеспечения производственных нужд под урожай 2023, а также зерновые рукава (более 30 тыс. плюс 105 комплектов специальной техники для их погрузки/разгрузки) для обеспечения хранения и защиты урожая в этом сезоне. ФАО также предоставляет сельским домохозяйствам корма для животных, многоцелевую денежную помощь и ваучеры для приобретения других средств производства.

В частности, в 2022 году ФАО направило $2,4 млн на закупку семян овощей, семян зерновых и картофеля для украинских аграриев. Кроме того, на модернизацию фитосанитарной и ветеринарной лабораторий в Измаиле направлено $3605717.

Напомним, в сентябре Минагрополитики совместно с KSE обнародовало обновленный ущерб от войны в сельском хозяйстве. Они показывали, что потеряна почти четверть отрасли — прямые убытки составляют $6,6 млрд, а косвенные — $34,5 млрд.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

АгроПравда По материалам:

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