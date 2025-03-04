Как вести бюджет и формировать финансовую подушку: советы для военных — Finance.ua

Как вести бюджет и формировать финансовую подушку: советы для военных Сегодня 10:10 — Личные финансы

Как вести бюджет и формировать финансовую подушку: советы для военных

Вышел пятый выпуск бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» от Академии Минфин. Военные, ветераны и их близкие услышат в нем советы по бюджетированию и сбережениям и смогут выбрать удобное приложение для ведения бюджета.

Бюджетирование позволяет контролировать расходы, регулярно откладывать и даже в сложных условиях создает ощущение, что твоя семья находится в безопасности. Военным и ветеранам важно планировать расходы уже в условиях службы, чтобы позаботиться о финансовой безопасности себя и семьи и легко адаптироваться к изменениям после возвращения домой.

В пятом выпуске проекта вы узнаете, как вести бюджет, чтобы не только покрывать текущие расходы, но и формировать финансовую подушку. Также получите топ-7 мобильных приложений для удобного управления денежными средствами.

👉 Посмотреть видео можно по ссылке .

О спикере

Тему раскрывает Екатерина Бутко — финансовая советница компании Smart Family Office, спикер на тему финансов и инвестиций, практикующий инвестор.

О чем идет речь в выпуске

В видео подробно раскрыты следующие вопросы:

Что такое бюджетирование, и почему оно важно для военных и ветеранов

Основные элементы бюджета: доходы, расходы, сбережения

Как военным определять и планировать свои расходы

Категории расходов: обязательные, необязательные и специфические для военных

Как вести бюджет в условиях военной службы: инструменты и советы

Как оптимизировать расходы и использовать социальные льготы

Финансовое планирование семьи военного: как распределять бюджет

Переход с военной службы к гражданской жизни: новые расходы и вызовы

Мобильные приложения и инструменты для управления финансами

Напомним, что материалы курса бесплатно доступны всем желающим. Всего выйдет 9 видео, которые вы можете просматривать в произвольном порядке. Первые пять выпусков уже на сайте.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатором создания курса для военных и ветеранов является Академия Минфин . Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Обучение в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office , предоставляющей услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.

Проект реализуется при поддержке партнеров:

Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.

femida.us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ІТ.

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