Как вести бюджет и формировать финансовую подушку: советы для военных — Finance.ua
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Как вести бюджет и формировать финансовую подушку: советы для военных

Личные финансы
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Как вести бюджет и формировать финансовую подушку: советы для военных
Как вести бюджет и формировать финансовую подушку: советы для военных
Вышел пятый выпуск бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» от Академии Минфин. Военные, ветераны и их близкие услышат в нем советы по бюджетированию и сбережениям и смогут выбрать удобное приложение для ведения бюджета.
Бюджетирование позволяет контролировать расходы, регулярно откладывать и даже в сложных условиях создает ощущение, что твоя семья находится в безопасности. Военным и ветеранам важно планировать расходы уже в условиях службы, чтобы позаботиться о финансовой безопасности себя и семьи и легко адаптироваться к изменениям после возвращения домой.
В пятом выпуске проекта вы узнаете, как вести бюджет, чтобы не только покрывать текущие расходы, но и формировать финансовую подушку. Также получите топ-7 мобильных приложений для удобного управления денежными средствами.
👉 Посмотреть видео можно по ссылке .

О спикере

Тему раскрывает Екатерина Бутко — финансовая советница компании Smart Family Office, спикер на тему финансов и инвестиций, практикующий инвестор.

О чем идет речь в выпуске

В видео подробно раскрыты следующие вопросы:
  • Что такое бюджетирование, и почему оно важно для военных и ветеранов
  • Основные элементы бюджета: доходы, расходы, сбережения
  • Как военным определять и планировать свои расходы
  • Категории расходов: обязательные, необязательные и специфические для военных
  • Как вести бюджет в условиях военной службы: инструменты и советы
  • Как оптимизировать расходы и использовать социальные льготы
  • Финансовое планирование семьи военного: как распределять бюджет
  • Переход с военной службы к гражданской жизни: новые расходы и вызовы
  • Мобильные приложения и инструменты для управления финансами
Напомним, что материалы курса бесплатно доступны всем желающим. Всего выйдет 9 видео, которые вы можете просматривать в произвольном порядке. Первые пять выпусков уже на сайте.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатором создания курса для военных и ветеранов является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Обучение в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, предоставляющей услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
  • Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
  • femida.us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ІТ.
По материалам:
Finance.ua
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