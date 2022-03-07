Как в Польше готовятся трудоустроить тысячи украинских женщин — Finance.ua
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Как в Польше готовятся трудоустроить тысячи украинских женщин

Сегодня 21:00
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Польские работодатели и агентства трудоустройства переформатируют работу в связи с наплывом украинок, которые бегут в Польшу от войны.
Об этом сообщают в аналитическом центре компании по трудоустройству Gremi Personal.
На сегодня Польша приняла более 1 млн. беженцев с Украины. Найти труд для всех заинтересованных не будет проблемой — спрос на рабочие руки очень высок. По данным исследования «Барометр профессий» дефицит работников есть в каждой отрасли польской экономики и регионе из-за ее высокого роста и низкого уровня безработицы. В масштабах всей страны есть большая нехватка кадров аж в тридцати профессиях. Женщины смогут работать в торговле, сфере обслуживания, логистике, сфере е-commerce, на предприятиях пищевой промышленности — заведениях, где не требуют тяжелых физических усилий.
Зато проблемой может быть то, что 70% вакансий для иностранцев — это работа для мужчин. Агентство Gremi Personal обратилось к польским работодателям и отраслевым объединениям с просьбой проанализировать возможность увеличения занятости для женщин из Украины и получило отзывы о готовности подстроиться под новые обстоятельства и трудоустроить женщин.
Эксперты сообщают, сейчас в Польшу едут 2 категории женщин:
  • жены украинцев, которые уже здесь работают. Они намерены остаться в Польше на более долгий срок и будут искать работу.
  • женщины, мужчины которых воюют. Они приехали в Польшу за безопасностью и намерены вернуться, как только кончится война. Пойдут работать, будет зависеть от продолжительности боевых действий и их материального положения.
Проблеми. Одна из проблем, которую сейчас пытаются решить местные органы власти, чтобы облегчить доступ к рынку труда украинским женщинам — опека над их детьми. Польские школы готовы принимать учеников из Украины, однако с детсадами могут возникнуть проблемы: как и в Украине, здесь не хватает мест для малышей в садиках. Сейчас местные власти работают над решением по расширению групп для приема украинских детей.
Агентства по трудоустройству и местные органы власти анализируют спрос на работников в отдельных городах, пытаясь создать лучшее предложение для украинских женщин. Они собирают информацию о вакансиях и формы поддержки, которыми могут воспользоваться женщины с детьми, чтобы иметь возможность работать, а также оказывают юридическую помощь.
По материалам: УНІАН
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