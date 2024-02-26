Как усилить сигнал мобильной связи — Finance.ua

Как усилить сигнал мобильной связи Сегодня 23:24 — Технологии&Авто

Мобильная сеть на телефоне не всегда оказывается стабильной из-за ряда факторов. В статье расскажем, как улучшить сотовую связь на смартфоне самостоятельно.

Изменить тип сети

Качество мобильной связи в основном зависит от наличия зоны покрытия и расположения сотовых вышек. Большинство абонентов по умолчанию выбрали стандартом 4G, поскольку он обеспечивает высокую скорость мобильного интернета и позволяет совершать звонки по технологии VoLTE с высокой четкостью голоса. Но, несмотря на широкое распространение, сеть 4G может оказаться хуже, чем менее продвинутые стандарты, например, стандарт 3G. Причин тому несколько:

Абонент находится за пределами зоны покрытия, из-за чего 4G плохо ловит. Зона более старых стандартов (3G и 2G) больше, поэтому и связь на них может быть лучше.

Сеть 4G более загружена. Так как стандарт считается наиболее распространенных, к одной сотовой вышке может быть подключено больше абонентов. В результате сеть будет загружена, что снизит как скорость Интернета, так и качество связи.

Если сеть 4G стала медленной, рекомендуется временно перейти на 3G. Так можно вернуть стабильную сеть даже за пределами города, например на даче или в природе.

Временно включить режим полета

Принудительную перезагрузку всех беспроводных сетей можно выполнить следующим образом:

Включите режим полета на 5−10 секунд. Выключите его.

Такой способ с большей вероятностью исправляет временные сбои с сетью в отличие от простой перезагрузки мобильных данных.

Убедитесь, что для сети нет помех

Мобильная сеть становится менее стабильной, если ее прохождению мешают разные помехи. К ним относятся:

Подземная парковка.

Цокольные этажи.

Подвальные помещения.

Лифты.

Верхние этажи в густонаселенных районах.

Постройки, имеющие ряд строительных материалов: гипс, железобетон, стекло повышенной прочности и т. д.

Особенности рельефа: густой лес, горная местность и т. п.

Влияет на сигнал и удаление от базовых вышек, например, пребывание в сельской местности. Если переключение на другой тип сети не помогло, то единственным способом улучшить связь будет перемещение телефона: необходимо покинуть область с помехами, выйти на открытую местность или переместиться поближе к базовой станции мобильного оператора.

Замена SIM-карты

Качество связи зависит от качества SIM-карты. Мобильный интернет и телефонные разговоры станут хуже, если SIM:

Поврежден, имеет сколы, трещины или сильные царапины.

Используется давно, и срок ее службы подошел к концу.

Часто переставлялась с телефона на телефон, из-за чего ее контакты стерлись.

Постоянные проблемы с сотовой связью говорят о том, что SIM-карту необходимо заменить новой. Сделать это можно бесплатно в салоне связи своего оператора: номер при этом остается прежним, меняется только пластиковая карта.

Если сотовая связь стабильно плохая, причина может быть в неправильных настройках сети. В этом случае поможет их сброс, который можно выполнить через встроенные настройки смартфона. В них нужно найти раздел «Сброс настроек», а в нем пункт «Сброс настроек Wi-Fi, мобильного Интернета и Bluetooth». Это действие не затрагивает личные данные, а только удаляет сети и устройства, к которым подключен телефон. После сброса нужно будет снова вводить пароли для Wi-Fi-сетей, а также запустить поиск своего оператора в разделе «Мобильные данные».

Проверить смартфон на повреждения

Важно определить, что предшествовало ухудшению сотовой связи. Если телефон падал, ударялась, или внутрь попала вода, то причина может быть в поломке антенны или других внутренних деталей. Обнаружить повреждения можно на диагностике устройства в сервисном центре.

iTechua По материалам:

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