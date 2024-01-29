Как уменьшить расход батареи на смартфоне Android: нужно выключить всего одну опцию — Finance.ua
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Как уменьшить расход батареи на смартфоне Android: нужно выключить всего одну опцию

Мир
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Как уменьшить расход батареи на смартфоне Android: нужно выключить всего одну опцию
Как уменьшить расход батареи на смартфоне Android: нужно выключить всего одну опцию
Для улучшения автономности смартфонов придумали режим экономии батареи, темную тему и кучу других «фишек». Но почти всегда это компромисс, с которым пользователям приходится мириться ради сохранения заряда.
Впрочем, на Android есть способ, который и автономность телефона увеличит, и вас никак не ограничит. Для этого необходимо отключить одну необязательную опцию. Речь об «Адаптивных оповещениях» (Android Adaptive Notifications).
Эта функция появилась не так давно, поэтому многие о ней, наверняка, даже не догадываются, при этом она точно есть в вашем смартфоне. Опция анализирует входящие оповещения и показывает их пользователю в тот момент, в который (как ей кажется) им наиболее важно получить то или иное оповещение.
Ценность этой функции, откровенно говоря, сомнительна. Во-первых, она может не показать действительно важные пуши из менее используемых приложений, если решит, что прямо сейчас вам их видеть не нужно. Во-вторых, с ее помощью телефон собирает дополнительные сведения о пользователе. А еще она сильно нагружает батарею, поскольку работает в фоновом режиме.
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Как отключить Адаптивные оповещения

Идем в настройку Android-смартфона, вводим в поиске «Уведомления» и листаем вниз, пока не увидим нужную нам опцию. После этого отключаем пункт Android Adaptive Notifications переводом переключателя в неактивное состояние.
Также опция находится в разделе «Приложения» → «Особые права доступа». После того как нашли настройку, отключаем ее.
По материалам:
УНІАН
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