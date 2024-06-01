Как украинцам вернуть субсидию, в назначении которой было отказано из-за долгов — Finance.ua

Как украинцам вернуть субсидию, в назначении которой было отказано из-за долгов Сегодня 14:08 — Личные финансы

Как украинцам вернуть субсидию, в назначении которой было отказано из-за долгов

Украинцы, которым отказали в назначении жилищной субсидии в связи с наличием задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, могут повторно подать заявление на помощь. Для этого они должны документально подтвердить оплату задолженности.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Как вернуть выплату субсидии

В сообщении отмечается, что те, кому было отказано в назначении субсидии на следующий период в связи с наличием просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате ЖКУ, расходов на управление многоквартирным домом на сумму свыше 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн) могут вернуть выплату помощи.

Для этого необходимо:

документально подтвердить уплату задолженности;

или заключить договор о ее реструктуризации;



или задолженность, которую не признает потребитель, обжаловать в судебном порядке.



жилищную субсидию назначат с 1 мая 2024 года (пункт 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного Если вопрос задолженности будет решен в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона, то на основании предоставленных документов(пункт 14, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995) № 84

В ПФУ добавляют, что вопрос причин возникновения/порядка погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг следует решать с предприятиями — предоставителями услуг, осуществляющими учет такой задолженности.

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