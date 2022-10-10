Как сегодня работает банковская система — Finance.ua

Как сегодня работает банковская система Сегодня 14:02 — Казна и Политика

Как сегодня работает банковская система

Банковская система Украины работает, несмотря на массированные ракетные удары по территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк находится на постоянной связи с банками и принимает все необходимые меры для их нормальной работы. Национальный банк просит банки обеспечивать функционирование своих сервисов в дистанционном режиме, а работу отделений перевести в безопасный формат», — говорится в сообщении.

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает в обычном режиме. Банки Украины подключены к СЭП и осуществляют платежи клиентов в штатном режиме и без перебоев.

В обычном режиме работают международные карточные платежные системы, НПС «Простір», Система Ваnk ID НБУ.

Безналичные расчеты функционируют в штатном режиме, в частности, через POS-терминалы или удаленные каналы обслуживания (мобильный и интернет-банкинг).

Торговая сеть — магазины, аптеки, АЗС — бесперебойно принимают безналичную оплату.

«Национальный банк призывает граждан отдавать предпочтение дистанционному банковскому обслуживанию и не посещать банковские отделения из-за повышенной угрозы повторных ракетных ударов. Помните, что самым безопасным и надежным способом оплаты в текущих условиях являются безналичные расчеты. В нынешних условиях это безопаснее и удобнее», — добавили. в Нацбанке.

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