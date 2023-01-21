Как решить вопрос с имуществом в Украине, если вы выехали за границу — Finance.ua

Как решить вопрос с имуществом в Украине, если вы выехали за границу Сегодня 12:15 — Недвижимость

Многие украинцы с началом войны переехали за границу на неопределенное время. В настоящее время в Украине у них могут появляться имущественные вопросы. К примеру, нужно оформить на себя жилье.

Можно ли это сделать дистанционно и какие процедуры по недвижимости снова запустились после 24 февраля — РБК-Украина спросило у специалиста.

Рынок недвижимости восстановился: какие процедуры снова разрешены

С началом войны в Украине Кабинет Министров Украины своим Постановлением № 164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения» еще в феврале фактически остановил рынок недвижимости в Украине, рассказывает Наталия Назарко, юрист АО «Мисечко и Партнеры».

Такая ситуация продолжалась до апреля — до принятия Кабмином Постановления № 480 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о деятельности нотариусов и функционировании единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения». Этим документом снова запустили рынок недвижимости в Украине, но с определенными ограничениями.

«Начиная с апреля и по сегодняшний день ограничений становится все меньше. Другое дело, что рынок недвижимости далек от довоенных показателей», — отмечает специалист.

Сегодня действуют только такие ограничения по сделкам с недвижимым имуществом:

запрещается нотариальное удостоверение договора по отчуждению недвижимого имущества до истечения одного месяца со дня государственной регистрации права собственности отчуждателя недвижимого имущества;

запрещается нотариальное удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества на основании доверенности, со дня выдачи которой прошло более одного месяца (более двух месяцев, если она удостоверена консульским учреждением Украины за границей или в соответствии с законодательством иностранного государства); но разрешается при условии получения нотариусом заявления доверителя о подтверждении действия доверенности, подлинность подписи на которой заверена нотариусом, консульским учреждением Украины или в соответствии с законодательством иностранного государства.

Нужно ли ехать в Украину, чтобы решить вопрос с имуществом

Решить вопрос с недвижимым имуществом украинцы могут и дистанционно, если находятся за границей. Для этого нужно предоставить доверенность человеку, который находится в Украине.

Такая доверенность может быть выдана как в консульском учреждении, так и заверена иностранным нотариусом.

«Удостоверение доверенностей консульством за пределами Украины происходит в порядке и по правилам законодательства Украины. И, что важно, на украинском языке и не требует легализации (только внесение в государственный реестр доверенностей). Доверенности, удостоверяемые нотариусами иностранного государства, удостоверяют по законодательству иностранного государства и требуют перевода на украинский язык и легализации, в том числе путем проставления Апостиля», — говорит собеседница.

Алгоритм действий:

Записаться на прием в консульское учреждение для удостоверения доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом в Украине; После удостоверения такой доверенности прислать ее поверенному в Украину для дальнейшего внесения доверенности в реестр доверенностей; Поверенный на основании доверенности в течение двух месяцев имеет право заключить договор по отчуждению имущества, принадлежащего доверителю.

Напомним, переселенцы могут получить компенсацию за съемное жилье. С октября прошлого года сумму компенсаций увеличили.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.