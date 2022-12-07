Как работает первая криптокарта в Украине — Finance.ua

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Как работает первая криптокарта в Украине

Финтех и Карты
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Как работает первая криптокарта в Украине
Как работает первая криптокарта в Украине
При поддержке компании Мastercard редакция Finance.ua делится интересными новостями и инсайтами из выступлений экспертов на конференции FinTech 2022.
Согласно прогнозам, в 2022 году ожидается, что потребители совершат операции в криптовалюте объемом 16 млрд долл. — это и оплаты в e-commerce, и P2P-переводы и т.д.
Вместе с тем, около 10% всех криптовалютных платежей уже приходится на Восточную Европу. А самый популярный вид криптовалюты — стейблкоины.
Об этом рассказал во время конференции FinTech Ukraine 2022, организованной порталами Finance.ua и Минфин, кофаундер проекта Weld Money Алексей Бобок.
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Weld Money — это украинский стартап, стремящийся объединить мир криптовалюты с традиционными финансами.
В сентябре 2022 года совместно с Unex Bank и Mastercard команда Weld Money выпустила первую в Украине криптовалютную карту. Weld card — это цифровая платежная карта на базе Debit Mastercard, позволяющая оплачивать товары и услуги в физических магазинах и онлайн, а также снимать наличные в банкоматах, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты.
«Первые три банка, с которыми мы в том или ином виде делали интеграцию первой криптокарты по разным причинам отказались. Поэтому, когда началась война, мы фактически начинали с самого начала. Но у нас уже были теплые отношения с акционерами, руководством Unex Bank. 13 апреля мы вместе создали рабочую группу, а уже 21 апреля запустили благотворительную карту Unchain Help Card на основе крипты в коллаборации Unchain Fund, Weld Money, Unex Bank на базе технологического решения Weld Monеy. После этого — мы углубили интеграцию с Unex Bank», — вспоминает Бобок.
Привязана weld card к криптовалютному кошельку на платформе Weld Money. Карту можно добавить в цифровые кошельки Google/Apple Pay и рассчитываться криптой без необходимости самостоятельно конвертировать ее в обычную (фиатную) валюту.
Процесс полностью автоматизирован: эквивалентная сумма списывается с криптовалютного баланса кошелька Weld Money. Следовательно, пользовательские оплаты с криптокартой Weld не отличаются от обычных безналичных оплат.
«Вы просто заходите в кабинет, авторизируетесь через Дію, открываете банковский аккаунт, подключаете удобный для вас биржевой кошелек и все, далее — рассчитываетесь ею везде, где доступны безналичные оплаты», — объяснил Бобок.
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По словам Алексея, мировой тренд таков, что чем нестабильнее локальная валюта, тем большее население страны будет пытаться искать способы сохранения своих активов или способ, хоть и рисковый, как их приумножить.
Сегодня Украина, Вьетнам, Филиппины, Индия и Пакистан занимают первые ступени по количеству пользователей криптовалюты. И это очень показательно именно для стран с развивающейся экономикой, так как свидетельствует о большей открытости к инновациям.
«Например, в Пакистане криптоаудитория составляет уже около 20 млн, а Украина в этом году заняла третье место в топе стран по использованию крипты, обойдя при этом США, которые занимают пятое место. Криптоиндустрия в нашей стране наращивает мышцы все больше, и этому способствует все: от открытости украинцев использовать инновационные платежные инструменты и сервисы в своей жизни, до создания благоприятных условий на законодательном уровне», — резюмировал Бобок.
По материалам:
Finance.ua
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