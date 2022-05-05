Как работает ГТС в условиях войны — Finance.ua

Как работает ГТС в условиях войны

Сегодня 09:03 — Энергетика

Как работает ГТС в условиях войны

Даже несмотря на полномасштабную войну, рф продолжает продавать газ в Европу, используя украинскую газотранспортную систему.

На самом деле российский газ попадает в страны Европейского Союза не только по территории Украины. Есть еще газопроводы «Ямал-Европа» (через Беларусь), «Северный поток» (через Балтийское море) и «Турецкий поток» (через Черное море).

Полностью заменить украинскую ГТС мог бы «Северный поток-2», на строительство которого россия потратила более 10 млрд долларов. Однако после полномасштабного вторжения в Украину и применяемых коллективным Западом санкций проект недееспособен. Уже 1 марта оператор Северного потока-2 объявил себя банкротом, а его работники получили уведомление об увольнении.

С 27 апреля российский монополист перестал поставлять газ в Польшу и Болгарию.

Что будет с ГТС Украины

Российский газ пока остается в украинской газотранспортной системе и продолжает поступать в Европу, как требуют заключенные контракты.

Также это какая-никакая страховка — пока голубое топливо из россии будет идти в Европу через Украину, агрессор вряд ли будет обстреливать (по крайней мере, нарочно) наши трубы. А значит, без газа не останутся украинские города и села.

«До момента полного замещения российского газа следует перенаправить его из „Северного потока“ в газотранспортную систему Украины. И точку приема-передачи перенести с западной границы на восточную, в компрессорные станции „Новопсков“ и „Сумы“ с обязательным требованием выхода армии орков и допуска представителей Европейской Комиссии. Этот шаг существенно изменит ситуацию в операционных зонах в пользу Украины», — прокомментировал для Finance.ua эксперт Центра Разумкова, экс-директор по коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины» Максим Блиявский.

По его словам, такое изменение позволит сформировать восточноевропейский газовый хаб: «Т.е. общую торговую зону с Польшей, Румынией, Молдовой. Это автоматически означает соответственно новые заказы услуг на транспортировку и хранение газа».

Максим Билявский добавляет, что нужно также позаботиться о долгосрочном бронировании мощностей украинской ГТС для прокачки газа на европейский рынок, который будет покупаться в Азербайджане и на LNG-терминалах (сжиженный природный газ. — Ред.) Турции и Греции.

Если же рассматривать перспективу ГТС Украины после полной остановки поставок российского газа для потребителей ЕС — это будет, по словам Максима Билявского, означать перепрофилирование отечественной газотранспортной системы на работу в режиме газового резерва всего ЕС и балканских стран.

«Языком цифр: нам нужно сохранить хотя бы 55% мощностей на выходе ГТС Украины, то есть достичь ежегодной загрузки на уровне 80 млрд куб. м — это внутреннее потребление (30 млрд куб. м) и транспорт на межгосударственных интерконнекторах (50 млрд куб. м). Считаю, что это абсолютно реальная задача, которую нужно достичь без каких-либо «но», — отметил он.

Может ли Украина остаться без газа?

Если коротко — нет. Не следует забывать, что украинские газодобывающие компании полностью покрывают потребности бытовых потребителей, теплопроизводителей, бюджетных учреждений и отчасти промышленности.

«В общем — 67% годовой потребности в природном газе покрывается за счет внутренней добычи. Однако 33% приходится закупать на рынке ЕС», — отметил Максим Билявский.

По его словам, даже в условиях российской агрессии, украинские регионы будут оставаться газифицированными, а в случае разгерметизации авария будет быстро ликвидирована.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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