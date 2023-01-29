Как продлить срок действия пермессо в Италии: подробная инструкция — Finance.ua

Как продлить срок действия пермессо в Италии: подробная инструкция Сегодня 15:34 — Личные финансы

С начала полномасштабной войны почти 170 тысяч украинцев подали заявку на временное проживание в Италии. У большинства украинцев, спасающихся от войны в этой стране, продолжительность разрешения на проживание истекает 4 марта 2023 года. Рассказываем, будет ли возможность продлить срок действия документа в Италии и как это можно сделать.

Как беженцам из Украины продлить разрешение на проживание (Permesso di soggiorno) в Италии

Для того чтобы продлить возможность проживать в Италии легально, власти страны должны издать новое постановление. В нем будет содержаться и процедура продления разрешения.

В настоящее время, согласно действующему постановлению, регулирующему прием в Италии беженцев из Украины, разрешение на проживание должны продлить на 6 месяцев и затем снова на 6 месяцев. То есть максимум еще на 1 год, с учетом ситуации в Украине. Следовательно, следует ожидать, что разрешения на проживание украинцам продлят по меньшей мере до марта 2024 года.

Где в Италии уже началась процедура продления пермессо

В ожидании нового постановления и учитывая большое количество документов, которые следует проработать, отдельные квестуры начали действовать самостоятельно.

К примеру, срок разрешений на проживание, которые выдавала Квестура Рима, в последнее время был не до марта, а до августа 2023 года. По неофициальным данным, из квестуры сообщают, что переселенцы должны будут лично обратиться с заявлением о продлении документа.

Квестура города Флоренция начала предварительную запись на прием для подачи документов на продление через их начала предварительную запись на прием для подачи документов на продление через их Telegram-канал (переходите по ссылке или ищите по номеру +39 334 75 49044 или @protezionetemporameaucraina_fi).

Автоматического продления вида на жительство в Италии не будет, поэтому внимательно следите за новой информацией по этому вопросу в вашем регионе.

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