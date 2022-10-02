Как правильно выбрать обогреватель: их виды и стоимость — Finance.ua

Как правильно выбрать обогреватель: их виды и стоимость Сегодня 13:08 — Энергетика

Несмотря на то, что в Украине сейчас только осень, но холодно становится все чаще. Зима же в этом году будет одной из самых трудных за все годы.

Спрос на приборы для обогрева растет с лета. Наиболее популярными оказались электрические конвекторы, а также радиаторы.

Электрические обогреватели.

Они наиболее популярны среди населения, ведь ими легко пользоваться и они относительно недорогие. Цена колеблется от 2 до 3 тысяч гривен. Мощность конвекторов около 1 — 2,5 кВт, а хватает для комнат площадью более 30 квадратных метров.

Инфракрасные обогреватели.

Есть мощностью до 1 кВт и считаются небольшими, и большие — мощностью более 2 кВт. Стоят они в пределах от 700 гривен до 2,5 тысячи гривен. Работают такие обогреватели подобно солнцу, то есть излучают волны в инфракрасном диапазоне.

Масляные обогреватели.

Такие устройства имеют внутри минеральное масло, которое нагревается и излучает тепло. Стоят от 3 до 4 тысяч гривен. Простые в использовании и довольно долго удерживают тепло в комнате. Единственное, что металлический корпус обогревателя быстро нагревается, что может оказаться опасным. Также мощность масляных обогревателей достаточно велика — более 2 кВт. Это приводит к большой нагрузке на сеть.

Тепловые вентиляторы.

Преимуществом таких вентиляторов является то, что они мобильные и быстро нагревают комнату. Стоимость составляет от 800 гривен до 1,5 тысячи гривен. Однако они не подходят для обогрева больших помещений, поскольку маленькие и потребляют много электричества.

Главный недостаток перечисленных обогревателей — их зависимость от электроэнергии. Риск составляют не только потенциальные российские атаки, но и неподготовленность жилья.

Твердотопливные или газовые обогреватели

Такие обогреватели обычно работают на дровах, угле, паллетах и газе. И спрос на них растет только среди населения, проживающего в частном секторе. Использование таких обогревателей невозможно в квартирах.

Буржуйки.

Их цена 4 — 6 тысяч гривен. Для монтажа буржуйки требуется дымоход. Недостатком таких обогревателей является то, что они не могут обогреть большую площадь помещения из-за своего маленького размера.

Твердотопливные и газовые котлы.

Твердотопливные котлы могут быть установлены только в частных домах, а газовые работают и в квартирах, и в домах. Цена таких устройств достаточно велика: 15 — 25 тысяч гривен, дополнительные несколько тысяч гривен стоит отдать еще и за монтаж. Кроме того, газовые котлы не могут работать, если будут частые перебои с электроснабжением.

Генераторы

Это единственные устройства, не требующие газа или электричества. Они работают на бензине или дизельном топливе. Цена их тоже не из дешевых: от 15 тысяч гривен до 25 тысяч гривен.

Но использовать их может не каждый, ведь для полноценной работы им нужно открытое пространство.

Как рассказал Алексей Корчмита, глава Украинской ассоциации Энергосервисных компаний, газа может не хватать. И его может не хватать на уровне 2–3 миллиарда кубов в год.

Я считаю, что государству нужно максимально стимулировать переход населения, живущего в частном секторе, потому что ситуация в многоквартирных домах совсем другая — там нельзя сменить основной источник отопления, другие источники отопления. Это дрова, уголь, торф, паллеты и все остальное. И таким образом пройти зиму, Алексей Корчмита, глава Украинской ассоциации Энергосервисных компаний

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Телеканал 24 По материалам:

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