Как правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения: 5 рекомендаций — Finance.ua

Как правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения: 5 рекомендаций Сегодня 16:02 — Личные финансы

Как правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения: 5 рекомендаций

Чтобы поддержать энергосистему, по распоряжению НЭК Укрэнерго в Киеве происходят стабилизационные отключения света. При возобновлении электроснабжения все потребители сразу включают мощные электроприборы. Это приводит к одновременному значительному росту нагрузки и авариям на электросетях. Как следствие — жители повторно остаются без света, но уже не из-за стабилизационного отключения, а из-за аварии. Чтобы этого избежать, ДТЭК Киевские электросети просит своих клиентов соблюдать простые правила разумного энергопотребления.

Вот пять рекомендаций от ДТЭК Киевские электросети, как правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения:

Если у вас пропал свет из-за стабилизационного отключения по графику — отключите от сети все энергоемкие приборы: стиральные машины, чайники, бойлеры, электронагреватели, электроотопление, электроплиты. Также выключите свет в помещениях, где в это время не находятся люди. После того как у вас появился свет, одновременно не включайте все энергоемкие приборы (обогреватели, бойлеры, электроплиты, электрочайники и т.п.). Если у вас дома несколько энергоемких приборов, ограничьтесь подключением к сети одного прибора, а другой включите в другой период времени, обязательно отключив предыдущий.

Энергоемкие приборы, имеющие таймеры включения, запрограммируйте на работу в ночное время с 00.00 до 06.00 утра.

Клиентам, пользующимся электродвигателями и насосными станциями, рекомендуем отключать их от сети (электродвигатели дают очень высокую нагрузку на электросети во время своего пуска). Включайте их через 20-30 минут после появления электроэнергии.

Бизнес-клиентов просят отказаться от использования наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.



В настоящее время это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы у каждого в доме был свет.

«Напомним, что в случае команды НЭК Укрэнерго применить стабилизационные отключения, ДТЭК Киевские электросети делает все возможное, чтобы отключение каждого клиента длилось не более 4 часов. Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений», — отмечают в ДТЭК.

При этом возможна небольшая погрешность во времени дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Список населенных пунктов, к которым может относиться такое отключение и график размещены на сайте и в соцсетях ДТЭК Киевские электросети.

Также случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам (перегрузки, повреждения сторонними лицами и т.п.), из-за которых клиенты могут быть без света. Если у вас после отключения по графику не появился свет в пределах 4-4,30 часов — ДТЭК просит оповещать об этом с помощью Viber Telegram бот, страницы в соцсети Facebook

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