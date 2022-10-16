Как получить выдержку о недвижимом имуществе — Finance.ua

Как получить выдержку о недвижимом имуществе Сегодня 12:00 — Недвижимость

Государственный реестр прав — это единая государственная информационная система, обеспечивающая обработку, хранение и предоставление сведений о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их обременении.

Об этом пишет Министерство юстиции.

Условия, основания и процедура предоставления информации из Государственного реестра прав для физических и юридических лиц определены статьей 32 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» и Порядком предоставления информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Согласно части первой статьи 32 Закона, информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях, содержащаяся в Государственном реестре прав, является открытой, общедоступной и платной, кроме случаев, предусмотренных Законом. Статья 34 Закона определяет плату (административный сбор) за предоставление информации из Государственного реестра прав.

Справка Finance.ua:

Рынок недвижимости в Украине в этом году претерпел критические изменения. На массовые переселения внутри страны и граждан, и бизнес-структур, выезд украинцев за границу, разрушение и уничтожение недвижимого имущества российскими оккупантами сфера недвижимости в стране отреагировала колебанием цен на аренду и покупку и изменением некоторых приоритетов в выборе жилья.

Сейчас поселки и села западной части Украины повысили свою актуальность до уровня пунктов длительного проживания. Здесь поселились сотни тысяч внутренне перемещенных украинцев. Более популярными стали большие дома.

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