Как подорожание электроэнергии повлияет на субсидии и льготы: ответ Минсоцполитики — Finance.ua

Как подорожание электроэнергии повлияет на субсидии и льготы: ответ Минсоцполитики Сегодня 16:05 — Личные финансы

Как подорожание электроэнергии повлияет на субсидии и льготы: ответ Минсоцполитики

Повышение тарифа на электроэнергию для населения приведет к увеличению количества обращений за субсидиями. Помощь будет покрывать возросшую стоимость.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире телемарафона.

«Все те граждане, которые уже получают субсидии, им фактически вообще ничего не придется делать, потому что субсидии повысятся для них», — сказала она.

Как отметила Марчак, если человек получает льготу в размере 25%, 50% или 100%, то их будут покрывать тот же процент.

По ее словам, сегодня 2,2 млн домохозяйств получают субсидии и 1,3 млн получают льготы.

«Мы ожидаем, что в случае роста тарифов будут новые обращения, и новые граждане, которые почувствуют, что их доходов не хватает, чтобы покрывать ЖКУ, будут обращаться», — сказала она.

Справка Finance.ua:

правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня до 2,64 грн/кВт-ч;

до конца мая для украинцев, использующих до 250 кВт-ч в месяц, действовал тариф 1,44 грн/кВт-ч, а украинцы, использующие более 250 кВт-ч, платили 1,68 грн/кВт-ч.

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