Как подорожание электроэнергии повлияет на субсидии и льготы: ответ Минсоцполитики — Finance.ua
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Как подорожание электроэнергии повлияет на субсидии и льготы: ответ Минсоцполитики

Личные финансы
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Как подорожание электроэнергии повлияет на субсидии и льготы: ответ Минсоцполитики
Как подорожание электроэнергии повлияет на субсидии и льготы: ответ Минсоцполитики
Повышение тарифа на электроэнергию для населения приведет к увеличению количества обращений за субсидиями. Помощь будет покрывать возросшую стоимость.
Об этом заявила заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире телемарафона.
«Все те граждане, которые уже получают субсидии, им фактически вообще ничего не придется делать, потому что субсидии повысятся для них», — сказала она.
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Как отметила Марчак, если человек получает льготу в размере 25%, 50% или 100%, то их будут покрывать тот же процент.
По ее словам, сегодня 2,2 млн домохозяйств получают субсидии и 1,3 млн получают льготы.
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«Мы ожидаем, что в случае роста тарифов будут новые обращения, и новые граждане, которые почувствуют, что их доходов не хватает, чтобы покрывать ЖКУ, будут обращаться», — сказала она.

Справка Finance.ua:

  • правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня до 2,64 грн/кВт-ч;
  • до конца мая для украинцев, использующих до 250 кВт-ч в месяц, действовал тариф 1,44 грн/кВт-ч, а украинцы, использующие более 250 кВт-ч, платили 1,68 грн/кВт-ч.
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По материалам:
РБК-Україна
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