Как подготовиться к эвакуации с подтопленных территорий: алгоритм действий — Finance.ua

Как подготовиться к эвакуации с подтопленных территорий: алгоритм действий
В Херсонской области продолжается ликвидация последствий подрыва преступной армией россии Каховской ГЭС. Полицейские вместе со спасателями ГСЧС проводят патрулирование и помогают гражданам эвакуироваться в безопасные места.
Как подготовиться к эвакуации:
Соберите тревожный чемоданчик.
Выключите электричество и газ.
Закройте окна и двери.
Перенести важные вещи на верхние этажи.
Позаботьтесь о близких, соседях и животных.
Ожидайте спасателей на возвышении.
Если выезжаете самостоятельно:
Планируйте маршрут с учетом рекомендаций властей и спасателей. Не рискуйте ехать по затопленным дорогам. Если ехать дальше невозможно — выходите из машины, найдите безопасное место на возвышении и вызовите спасателей.
Если вы оказались в воде:
Сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь.
По возможности найдите предметы, на которые можно забраться или за которые можно уцепиться и дождаться помощи.
Не подплывайте к электрическим столбам, они могут находиться под напряжением.
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