Как подготовиться к эвакуации с подтопленных территорий: алгоритм действий — Finance.ua

Как подготовиться к эвакуации с подтопленных территорий: алгоритм действий Сегодня 20:03 — Личные финансы

В Херсонской области продолжается ликвидация последствий подрыва преступной армией россии Каховской ГЭС. Полицейские вместе со спасателями ГСЧС проводят патрулирование и помогают гражданам эвакуироваться в безопасные места.

Как подготовиться к эвакуации:

Соберите тревожный чемоданчик.

Выключите электричество и газ.

Закройте окна и двери.

Перенести важные вещи на верхние этажи.

Позаботьтесь о близких, соседях и животных.

Ожидайте спасателей на возвышении.

Если выезжаете самостоятельно:

Планируйте маршрут с учетом рекомендаций властей и спасателей. Не рискуйте ехать по затопленным дорогам. Если ехать дальше невозможно — выходите из машины, найдите безопасное место на возвышении и вызовите спасателей.

Если вы оказались в воде:

Сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь.

По возможности найдите предметы, на которые можно забраться или за которые можно уцепиться и дождаться помощи.

Не подплывайте к электрическим столбам, они могут находиться под напряжением.

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