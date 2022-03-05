Как платить НДС во время войны: разъяснение Налоговой службы — Finance.ua
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Как платить НДС во время войны: разъяснение Налоговой службы

Сегодня 12:04Личные финансы
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НалогНалог
В связи с введением на всей территории Украины военного положения и с целью обеспечения возможности налогоплательщикам декларировать свои налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость Государственная налоговая служба Украины информирует, как уплачивать НДС во время войны.
Что об этом нужно знать? Налогоплательщики с целью обеспечения декларирования налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость, подлежащие уплате в бюджет за отчетный период февраль 2022 года, в налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость за такой отчетный период налоговые обязательства и налоговый кредит декларируют с учетом следующих особенностей:
  • налоговые обязательства и налоговый кредит, которые по состоянию на 24 февраля подтверждены зарегистрированными в Едином реестре налоговых накладных (далее — ЕРНН) налоговыми накладными и расчетами корректировки к ним отражаются в соответствующих разделах налоговой отчетности в общем порядке;
  • налоговые обязательства и налоговый кредит, которые по состоянию на 24 февраля и до конца действия военного положения на всей территории Украины не подтверждены зарегистрированными в ЕРНН налоговыми накладными и расчетами корректировки к ним, отражаются в налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость на основании имеющихся у плательщика первичных (расчетных) документов (документы РРО, акты приемки — передачи, акты выполненных работ/оказанных услуг и т.п.), составленных (полученных) налогоплательщиком по операциям по поставке и приобретению товаров/услуг в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».
После завершения действия военного положения плательщики обязаны обеспечить регистрацию в ЕРНН всех налоговых накладных и расчетов корректировки, регистрация которых отсрочена на время действия военного состояния, а все налоговые обязательства и налоговый кредит, задекларированные плательщиками во время действия такого военного положения на основании имеющихся у плательщика первичных (расчетных) документов, подлежащих обязательному уточнению (приведению в соответствие) с учетом данных налоговых накладных и расчетов корректировки, зарегистрированных в ЕРНН.
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«Дополнительно сообщаем, что форма налоговой накладной/расчета корректировки, с учетом изменений, внесенных приказом Министерства финансов Украины от 17.01.2022 № 15, будет доступна налогоплательщикам после завершения военного положения, о чем налогоплательщики будут проинформированы дополнительно», — отметили в ГНС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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