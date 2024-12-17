Как перевести деньги в Украину — Finance.ua

Как перевести деньги в Украину Сегодня 20:00 — Финтех и Карты

Как перевести деньги в Украину

Вопрос перевода средств из Украины за границу и наоборот особенно остро встал после того, как там оказалось несколько миллионов наших сограждан.

Конечно, в зависимости от того, куда и откуда вы пересылаете деньги, часто есть свои особенности — ограничение по сумме перевода, финансовый мониторинг, цена перевода и т. д. , но принцип один — это либо сугубо банковский продукт, либо сотрудничающая с банками платежная система, либо же продукты, не требующие услуг банков.

Об этом мы рассказываем в статье:

система — С2С — «со счета на счет». Она работает в европейском платежном стандарте SEPA, который используется в ЕС и в нескольких странах. Если в Украине мы привыкли к платежам Р2Р (peer-to-peer), то есть переводам «с карты на карту», ​​то в Европе работает несколько инаяОна работает в европейском платежном стандарте SEPA, который используется в ЕС и в нескольких странах.

Основная разница заключается в том, что в переводах С2С пересылаемая валюта будет конвертирована в валюту страны, куда она приходит. К примеру, из злотого или евро в гривну. Поэтому лучше пересылать евро из Европы в Украину на евро карту, которую можно открыть практически в любом украинском банке. Комиссия в стандарте SEPA либо отсутствует вовсе, либо минимальная — 0,1−0,5% от суммы перевода.

Что касается долларов, то они проходят по системе SWIFT. Это удобный способ перевести доллары из-за границы на счет IBAN физического лица, особенно если речь идет о суммах выше тысячи долларов. Комиссия здесь больше — в среднем 0,9−1% от суммы перевода плюс фиксированная ставка. Однако ее обычно платит отправитель.

Еще один способ — перевод через технологии Visa/MasterCard, с которым работают практически все банки.

Ограничений здесь официально нет, однако каждый банк имеет свои правила относительно таких переводов, поэтому, прежде чем переводить деньги тем или иным способом, уточните детали как в банке отправителя, так и в банке получателя.

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