Как педагогам должны выдавать зарплату во время войны — Finance.ua

Как педагогам должны выдавать зарплату во время войны

Сегодня 17:40 — Личные финансы

Как педагогам должны выдавать зарплату во время войны, www.freepik.com

Даже во время войны работникам учебных заведений должны выдавать зарплаты.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объяснил , в каком объеме должны платить во время войны.

«Хочу еще раз подчеркнуть руководителям учебных заведений: военное положение — это не повод не выплачивать заработную плату работникам учебных заведений или пытаться „экономить“ на людях. Сейчас каждый работник, независимо от того, насколько он выполняет или не выполняет свои обязанности по основному месту работы, требует полноценной заработной платы, чтобы обеспечить базовые потребности для выживания», — написал он.

Во время военного положения оптимальным решением, определенным законодательством, является объявление простоя, говорит омбудсмен.

Простой — это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами (ст. 34 Кодекса Законов о труде Украины).

В случае войны ситуация простоя происходит не по вине работников учебных заведений.

Поэтому простой оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного оклада (часть 1 статьи 113 Кодекса законов о труде).

То есть во время военного положения руководитель не может выплачивать работнику учебного заведения менее ⅔ тарифной ставки. .

В то же время педагоги могут получать и большую сумму.

Хотя закон и устанавливает нижнюю границу оплаты простоя, но не запрещает платить педагогам больше 2/3 оклада.

Законодательство также не запрещает руководителю учебного заведения выплачивать работнику полную среднюю зарплату.

Если же образовательный процесс происходит в очном или дистанционном формате, то зарплата выплачивается в полном объеме.

«Уважаемые руководители учебных заведений, очень верю в вашу человечность — не лишайте коллег части заработной платы без их вины. Решение о том, выплачивать своим работникам ⅔ или полную среднюю заработную плату — за вами. Вы имеете законное право не уменьшать заработную плату своим коллегам на время простоя», — отмечает омбудсмен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью