Как открыть собственный бизнес в Польше: алгоритм действий — Finance.ua

Как открыть собственный бизнес в Польше: алгоритм действий Сегодня 10:06 — Личные финансы

Как открыть собственный бизнес в Польше: алгоритм действий

Открыть бизнес можно даже без польского гражданства. Для ведения деятельности украинцу достаточно легально находиться в стране. Какие документы для этого необходимы и об основных этапах создания собственного дела в Польше — читайте дальше.

Кто может открыть свое дело в Польше? Создать бизнес любой организационно-правовой формы на тех же условиях, что и гражданин Польши может украинец, легально находящийся в Польше и имеющий налоговый идентификационный номер PESEL.

Основания для легального пребывания в Польше

Для легального пребывания необходимо иметь один из следующих документов:

оформленный статус временной защиты (для украинцев, прибывших в государство после 24 февраля 2022);

действительный вид на жительство;



Карту поляка, на основании которой вы легально выехали из Украины после 24 февраля 2022 года и прибыли в Польшу и заявили о намерении остаться в стране;



штамп в проездном документе, подтверждающий, что лицом была начата процедура оформления документов для легального пребывания в Польше.



Номер PESEL и доверенный профиль

Чтобы оформить номер PESEL, необходимо подать соответствующее заявление в любое управление гмины в Польше.

Важно! Украинцу, планирующему вести предпринимательскую деятельность, при получении PESEL необходимо создать доверенный профиль. Для этого к заявлению на PESEL необходимо добавить электронный адрес, номер мобильного телефона, согласие на внесение информации в реестр контактных данных физических лиц и согласие на подтверждение доверенного профиля.

Доверенный профиль оформляется бесплатно и разрешает подтверждать свою личность и подписывать электронные документы при взаимодействии с государственными учреждениями Польши.

Именно благодаря доверенному профилю можно зарегистрировать бизнес онлайн на портале CEIDG (Центральном реестре предпринимательской деятельности).

Какие бывают формы собственности предприятий в Польше

В Польше для своего дела можно выбрать одну из форм собственности:

Частное предприятие (аналог ФЛП в Украине) является самой простой формой собственности. К преимуществам относятся бесплатная регистрация, отсутствие суммы обязательного капитала, предприниматель имеет право выбрать форму налогообложения и в некоторых случаях можно не платить НДС. Если доходы не превышают 2 млн евро, то можно вести упрощенный учет.

(аналог ФЛП в Украине) является самой простой формой собственности. К преимуществам относятся бесплатная регистрация, отсутствие суммы обязательного капитала, предприниматель имеет право выбрать форму налогообложения и в некоторых случаях можно не платить НДС. Если доходы не превышают 2 млн евро, то можно вести упрощенный учет. Общество с ограниченной ответственностью создается несколькими акционерами. Минимальная сумма уставного капитала составляет 5000 злотых. Акционеры несут ответственность за обязательства компании, но они ограничены суммой их вкладов.



создается несколькими акционерами. Минимальная сумма уставного капитала составляет 5000 злотых. Акционеры несут ответственность за обязательства компании, но они ограничены суммой их вкладов. Акционерное общество также создается несколькими лицами, уставный капитал от 100 000 злотых. Данная форма собственности свойственна крупным компаниям. Такой бизнес нельзя зарегистрировать онлайн, необходимо иметь нотариальное заверение.



также создается несколькими лицами, уставный капитал от 100 000 злотых. Данная форма собственности свойственна крупным компаниям. Такой бизнес нельзя зарегистрировать онлайн, необходимо иметь нотариальное заверение. Гражданское общество может быть основано предпринимателями или компаниями. Это не отдельное юридическое лицо, а определенный договор, заключаемый между участниками общества. К преимуществам относятся простота регистрации и возможность выбрать упрощенную систему налогообложения и отчетности. Также здесь отсутствует минимальный стартовый капитал. Позже гражданское общество можно перерегистрировать в компанию с другой формой собственности.



Что нужно для регистрации ФЛП

ФЛП регистрируют в CEIDG, то есть в Центральном реестре предпринимательской деятельности — это электронный реестр частных предпринимателей Польши. В личном кабинете на портале предпринимателя можно создать компанию, изменить данные, приостановить, восстановить или закрыть собственное дело. Регистрация компании может занять до 30 дней, но документ обычно поступает в течение 7 дней. Для регистрации онлайн вам понадобится номер PESEL и доверенный профиль. Также ФЛП можно зарегистрировать в управлении гмины.

Как зарегистрировать бизнес в Национальном судебном реестре? Остальные предприятия регистрируют в KRS, то есть в Национальном судебном реестре. Регистрация также может быть проведена онлайн — в системе S24 или через портал PRS. Предприниматель создает в системе собственную учетную запись и подтверждает ее с помощью доверенного профиля или доверенной квалифицированной подписи. Регистрация осуществляется на основании вида на жительство в Польше.

Подробная инструкция по регистрации бизнеса в Польше

1 этап — выбрать форму собственности предприятия. В зависимости от вида будущей деятельности выберите одну из форм собственности;

2 этап — подготовка устава и уставного капитала. Уставный капитал не нужен, если Вы регистрируетесь как частный предприниматель. Для других форм собственности минимальная сумма капитала фирмы — 5 000 злотых, ограничения по максимальной сумме отсутствуют. Стоимость регистрации рассчитывается в зависимости от размера уставного капитала (чем он больше, тем дороже);

3 этап — заявление на регистрацию в учете хозяйственной деятельности. Компания официально становится юридическим лицом, когда в Национальном судебном реестре появляется соответствующая запись;

4 этап — номер REGON. Бизнес не сможет работать законно без REGON. Частный бизнесмен может оформить его онлайн. При регистрации предприятий других форм собственности — подайте заявление в своем муниципалитете или ближайшем отделении статистического управления;

5 этап — банковский счет. Открыть счет на имя компании можно в любом банке;

6 этап — регистрация в Государственной казначейской службе. Необходимо пройти этот этап до получения первых денег на счет вашего предприятия;

7 этап — налоговый номер NIP. Чтобы оформить налоговый номер NIP, обратитесь в налоговую инспекцию;

8 этап — регистрация, как плательщика НДС. Данный этап можно пропустить компаниям, которые за год продают товаров на сумму менее 150 000 злотых, или частным предпринимателям, предоставляющим услуги, освобожденные от НДС. Для регистрации необходимо написать соответствующее заявление в налоговую;

9 этап — страхование компании. Для страхования бизнеса необходимо подать заявление в Учреждение социального страхования;

10 этап — изготовление фирменной печати. На ней должно быть размещено полное название компании, контакты и регистрационный номер.

Если предприниматель теряет основания для легального пребывания в Польше, то его бизнес исключают из реестра.

Полезные контакты

Вопросы о регистрации ФЛП в CEIDG можно задать по контактным номерам 801 055 088 или 22 765 67 32. Консультации по онлайн-регистрации обществ и обществ с ограниченной ответственностью можно получить по номеру (71) 748 96 00. После набора телефона выберите 4 (Электронный доступ в регистрационные суды). Или отправьте запрос по электронному адресу: s24@gdansk.sa.gov.pl. На вопросы о страховании можно получить ответы:

• в колл-центре ZUS по телефону 22 560 16 00 (стоимость звонка согласно тарифам оператора);

• через форму;

• по электронной почте: cot@zus.pl;

• через Skype: zus_centrum_obslugi_tel. Относительно системы налогообложения обращайтесь в Государственную налоговую информационную службу по телефонам:

• 22 330 03 30 (с мобильных телефонов);

• 801 055 055 (со стационарных телефонов);

• +48 22 330 03 30 (из-за границы).

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