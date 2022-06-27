Как отказаться от номера PESEL и нужно ли это делать — Finance.ua

Как отказаться от номера PESEL и нужно ли это делать Сегодня 20:00 — Личные финансы

Как отказаться от номера PESEL и нужно ли это делать

Многих беженцев, которые намерены выехать из Польши домой или в другую страну, волнует вполне логичный вопрос о том, как аннулировать номер PESEL. В законе о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории не прописано никакой возможности удаления или аннулирования номера, пишет портал visitukraine.today.

Нужно ли отказываться от номера

Правила выдачи номера PESEL регулирует закон о реестре населения (ustawy o ewidencji ludności). Согласно его положениям удалять записи, содержащиеся в соответствующем реестре, запрещается. Поэтому не следует писать никаких заявлений об отказе.

Что делать при необходимости уехать

Чтобы правительство страны, приютившей вас, не задавало лишних вопросов, и не пришлось возвращать полученные деньги, беженцам, выезжающим за границу более чем на 30 дней, нужно сообщить о своем отъезде. Покинув польскую территорию на месяц или более, беженец теряет статус временной защиты, бесплатную медицину, материальную помощь и другие льготы.

Сообщить об отъезде можно онлайн, войдя в аккаунт на портале PUE ZUS и написав соответствующее письмо. Также можно дать личное письменное согласие, обратившись в отделение ZUS. Со следующего месяца правительство перестанет начислять выплаты.

Алгоритм подачи заявления онлайн

Откройте портал PUE ZUS, войдите в свой аккаунт и перейдите на вкладку «Общее» [Ogólny], «Застрахованное лицо» [Ubezpieczony ] или «Получатель помощи» [Świadczeniobiorca]. После этого выберите в меню [Dokumenty i wiadomości — Документы и сообщения] —- [Dokumenty robocze — Рабочие документы].

Нажмите кнопку [Utwórz nowy — Создать новый].



Найдите в списке заявление POG: [Pismo ogólne POG — Общее письмо POG].

Вы можете использовать фильтр и найти заявление, например, по названию. Затем нажмите кнопку [Применить фильтры].



Появится информационное сообщение — нажмите клавишу [OK].



Если Вы заполняете заявление через вкладку «Общее» [Ogólny], появится окно, в котором вы должны выбрать, на кого вы подаете заявление и в какой роли, например [Ubezpieczony — Застрахованное лицо], [Świadczeniobiorca — Получатель помощи], [ Ogólna — Общее]. Если в профиле есть только вкладка «Общее» [Ogólny], то чтобы заполнить заявление выберите [Inna — Moje dane z profilu PUE — Другое — Мои данные из профиля PUE]



Появится бланк заявления POG. Данные заявителя будут автоматически подставлены из данных, имеющихся в профиле PUE. На первой странице выберите тип письма [Rodzaj pisma] — [INFORMACJA — Информация].



Далее укажите тему письма [Tytuł pisma], например: «Информирование о выезде из Польши».



На странице 2 опишите дело [Opis sprawy] и укажите тип помощи, которую вы получаете или на которую подали заявление. Сообщите о выезде из Польши и укажите дату выезда, например: "Я заявляю, что я являюсь гражданином Украины, получаю помощь "500+"/семейный капитал или подал заявление о ее/их предоставлении и хочу сообщить о выезде из Польши из ......... (дата)".



Выберите [Sprawdź — Проверить]. Система подскажет, заполнили ли вы все необходимые поля. Если вы верно заполнили заявление — сохраните его. Затем закройте бланк и отправьте [Wyślij] заявление.



В конце всего выберите способ ответа. Осталось только подписать заявление вверенным профилем или с помощью профиля PUE.



Забронировать и купить билеты на автобус, самолет или поезд можно с INFOBUS. Кстати, бронь на сайте — бесплатная. Попробуйте сами!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.