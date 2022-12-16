Как оформить выплаты в єМалятко во время войны: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как оформить выплаты в єМалятко во время войны: пошаговая инструкция Сегодня 09:00 — Личные финансы

Сервис єМалятко, где можно зарегистрировать ребенка и оформить выплаты, доступен онлайн и во время войны. Там родители новорожденного могут получить сразу несколько государственных услуг в зависимости от ситуации в семье.

Руководитель Центрального управления Минюста Кирилл Миненко рассказал, как пользоваться услугами сервиса во время действия военного положения.

Как воспользоваться сервисом

Среди главных услуг єМалятко — регистрация рождения ребенка и помощь при его рождении. До введения сервиса оформление услуг занимало несколько недель.

Дополнительные услуги єМалятко:

регистрация в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР);

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины. Услуга предоставляется автоматически только при заказе услуги по присвоению ребенку УНЗР;

регистрация места жительства ребенка.

«Зарегистрировать место жительства ребенка нужно в течение трех месяцев со дня его рождения, однако во время войны эти сроки продлеваются. К тому же ребенок в возрасте до 14 лет может быть зарегистрирован только по месту жительства родителей (или одного из них)», — объясняет собеседник.

назначение помощи при рождении ребенка.

«При заполнении заявки „Помощь при рождении“ можно выбрать фактическое место жительства получателя помощи. Это особенно важно, если получатель пособия является внутренне перемещенным лицом. Важно, что при выборе услуги для получения денежной помощи на банковскую карту необходимо иметь социальную карту», — добавляет Кирилл Миненко.

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