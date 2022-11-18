Как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияли на потребительские настроения украинцев — Finance.ua
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Как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияли на потребительские настроения украинцев

Личные финансы
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По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине», в октябре 2022 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 2,4 пункта и составил 83,6 п. Незначительно уменьшились все составляющие индикатора, кроме Индекса ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года.
В октябре 2022 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 83,6 п., что на 2,4 п. ниже показателя сентября.
Как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияли на потребительские настроения украинцев
Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился и составляет 42,4, что на 2,8 п. ниже уровня этого показателя в сентябре. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:
  • — индекс текущего личного материального положения (х1) составил 35,7, что на 1,3 п. ниже показателя в сентябре;
  • — индекс целесообразности крупных покупок (х5) уменьшился на 4,3 п. и установился на отметке 49 п.
Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в августе уменьшился на 2,2 п. и составляет 111 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
  • — индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 90,7 п., что на 6,4 п. ниже уровня этого показателя в сентябре;
  • — индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 0,9 п. и составляет 94,8 п.;
  • — индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) уменьшился на 1,1 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 147,7 п.
В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,8 п. и составляет 130,7 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 4,7 п. и составляет 187,1 п. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 4,3 п. и составляет 159,4 п.
Как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияли на потребительские настроения украинцев
«Хотя в октябре можно наблюдать небольшое ухудшение по всем показателям (на фоне атак россии на электроэнергетическую инфраструктуру Украины и их последствий), оно не является статистически значимым. Соответственно, можно говорить о стабильности показателей потребительских настроений в октябре по сравнению с сентябрем 2022 года с тенденцией к ухудшению. Настроения в ноябре, вероятно, будут зависеть от того, насколько Украина сможет адаптироваться и решить проблемы с электроснабжением и, конечно, от общего хода войны», — комментируют аналитики Info Sapiens.

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По материалам:
Finance.ua
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