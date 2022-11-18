Как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияли на потребительские настроения украинцев — Finance.ua

Как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияли на потребительские настроения украинцев Сегодня 21:00 — Личные финансы

По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине», в октябре 2022 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 2,4 пункта и составил 83,6 п. Незначительно уменьшились все составляющие индикатора, кроме Индекса ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года.

В октябре 2022 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 83,6 п., что на 2,4 п. ниже показателя сентября.

Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился и составляет 42,4, что на 2,8 п. ниже уровня этого показателя в сентябре. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

— индекс текущего личного материального положения (х1) составил 35,7, что на 1,3 п. ниже показателя в сентябре;

— индекс целесообразности крупных покупок (х5) уменьшился на 4,3 п. и установился на отметке 49 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в августе уменьшился на 2,2 п. и составляет 111 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

— индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 90,7 п., что на 6,4 п. ниже уровня этого показателя в сентябре;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 0,9 п. и составляет 94,8 п.;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) уменьшился на 1,1 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 147,7 п.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,8 п. и составляет 130,7 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 4,7 п. и составляет 187,1 п. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 4,3 п. и составляет 159,4 п.

«Хотя в октябре можно наблюдать небольшое ухудшение по всем показателям (на фоне атак россии на электроэнергетическую инфраструктуру Украины и их последствий), оно не является статистически значимым. Соответственно, можно говорить о стабильности показателей потребительских настроений в октябре по сравнению с сентябрем 2022 года с тенденцией к ухудшению. Настроения в ноябре, вероятно, будут зависеть от того, насколько Украина сможет адаптироваться и решить проблемы с электроснабжением и, конечно, от общего хода войны», — комментируют аналитики Info Sapiens.

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