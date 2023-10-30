Как общество отнесется к беженцам, которые вернутся из-за рубежа — Finance.ua

Как общество отнесется к беженцам, которые вернутся из-за рубежа Сегодня 08:30

Большинство украинцев (66%) считают, что общественность спокойно примет беженцев, которые вернутся из-за рубежа, однако около трети (36%) ожидают, что отношение к ним может быть как к «предателям».

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Участников опроса попросили представить ситуацию, что в Украину после завершения полномасштабной войны возвращаются украинцы, покинувшие страну из-за войны, а также те, кто не вернулся сразу, чтобы быть доступным для призыва.

54% опрошенных считают, что общественность, вероятно, не будет воспринимать уехавших как «предателей», но может начать «особенно» относиться к разным категориям граждан.

33% украинцев не согласны с этим мнением.

На вопрос, будет ли общественность воспринимать вернувшихся в Украину беженцев как «предателей», 36% опрошенных ответили «очень или наиболее вероятно», но большинство — 52% — считают, что это «совсем или маловероятно».

Опрос проведен КМИС в период 4−20 сентября методом личных (face-to-face) интервью с использованием планшета по заказу Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.