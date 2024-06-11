Как не пропустить Ukrainian Credit Conference в 2024 году — Finance.ua

Как не пропустить Ukrainian Credit Conference в 2024 году
Продолжается подготовка к главному финансовому событию года — Ukrainian Credit Conference (UCC), которое состоится уже 28 июня. Представители украинских банков, МФО, платежных провайдеров и финтех компаний встретятся в одном месте, чтобы обсудить основные изменения и тенденции на кредитных рынках.
Всем, кто хочет посетить мероприятие, следует поспешить, ведь количество билетов ограничено. Стоимость билета включает в себя целый день переговоров, выступлений и дискуссий, а также обед. Гостей ждут: офлайн участие в конференции, пакет участника конференции, презентации всех спикеров. Те, кто спешат приобрести билет, смогут приобщиться к уникальной экспертной среде, с помощью которой цель добиться финансового успеха даже в такие сложные времена как сейчас станет реальностью. Билеты доступны по ссылке.
Для кого эта конференция?
Мероприятие точно будет полезно для представителей украинских банков, МФО, страховых компаний, IТ-разработчиков ПО для финсферы.
Конференция будет достаточно продолжительной (мероприятие запланировано с 09:00 до 18:00) и во время нее ожидаются выступления топовых экспертов рынка кредитования. В частности, спикеры будут говорить о том, как кредитный рынок функционирует сегодня, каковы реальные объемы кредитования, доля неработающих кредитов, какие кредитные программы для физических лиц и бизнеса действуют в Украине.
Также эксперты обсудят состояние банковской системы и оценят ее способность поддерживать экономику Украины в условиях войны. Говорят, среди прочего, о роли государства в возобновлении кредитования.
Кроме того, среди тем:
- Модернизация программы 5 — 7 -9: как изменения влияют на бизнес, прибыль банков?
- Как украинцы пользуются финансовыми услугами во время войны Отношение населения к финансовым брендам.
- Защита прав потребителей и кредиторов: можно ли достичь баланса?
- Как изменился портрет заемщика на третьем году войны: потребности, кредитоспособность, кто и на какие цели берет кредиты?
- Каковы условия и программы потребительского кредитования населения от банков и небанковских финучреждений?
- Как финансовые компании подстраивают кредитный скоринг во время войны?
- Где искать и сколько стоит привлечение нового клиента?
Ответы на эти и многие другие вопросы в рамках Ukrainian Credit Conference будут искать гости вместе с экспертами — - Михаилом Федоренко, директор Департамента лицензирования Национального банка Украины; Дмитрием Мусиенко, членом Правления ПриватБанка; Александром Бойко, CEO SalesDoubler, Аллой Савьюк, президентом Всеукраинской ассоциации Финансовых компаний (ВАФК) и другими.
Посетителей конференции будут ждать часы дискуссий, а также полезный нетворкинг, призванный стать платформой для установления деловых и дружеских контактов с потенциальными партнерами, инвесторами и клиентами.
Не упустите главную кредитную конференцию года, ведь чтобы действовать эффективно завтра, нужно знать больше уже сегодня!
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