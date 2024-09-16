Как накопить деньги: финансовые инструменты для сбережений — Finance.ua
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Как накопить деньги: финансовые инструменты для сбережений

Личные финансы
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Как накопить деньги: финансовые инструменты для сбережений
Как накопить деньги: финансовые инструменты для сбережений
Финансовые банковские инструменты позволяют сохранять и преумножать средства, поддерживая финансовую устойчивость и безопасность. Каждая финансовая ситуация индивидуальна, так что эффективное сбережение требует эффективных финансовых инструментов.
Об этом сообщает Финкульт.
Специалисты назвали финансовые инструменты, которые помогут сохранить и приумножить средства даже в сложных жизненных условиях.

Депозиты

Банковские депозиты являются одним из наиболее распространенных и надежных способов сохранения средств. Важно выбирать депозит с выгодной процентной ставкой и учитывать возможность досрочного снятия без потери процентов.

Лучшие варианты депозитов 💰

Обращаем ваше внимание, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц гарантирует возврат средств в случае банкротства банка, кроме средств, не подпадающих под гарантии Фонда. На время военного положения действует норма о 100% возмещении средств по вкладам. А через три месяца после его отмены, когда ограничения снова вернут, вкладчики получат уже 600 тыс. грн.

Карточные счета с начислением процентов

Некоторые банки предлагают карточные счета, на остаток средств которых начисляются проценты. Это удобный способ объединить доступ к ежедневным финансовым операциям с возможностью получения дохода.

ОВГЗ

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — государственные ценные бумаги, размещаемые на внутреннем фондовом рынке.
ОВГЗ выпускаются Министерством финансов Украины и продаются для финансирования потребностей государственного бюджета Украины. Оборот облигаций в Украине осуществляется исключительно в электронном виде и для физических лиц доход от этих облигаций не облагается налогом. ОВГЗ считаются самыми надежными ценными бумагами в Украине, поскольку их погашение в полном объеме (100% суммы) гарантируется государством.
Важно! Диверсифицируйте — не вкладывайте все свои деньги в один финансовый инструмент — распределяйте их между разными активами.
Выбор банковских инструментов зависит от ваших финансовых целей, сроков и желаемого уровня ликвидности. Независимо от того, предпочитаете ли вы традиционные депозиты или ищете более гибкие варианты, финансовые инструменты предоставляют надежную основу для сбережения.
По материалам:
Finance.ua
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