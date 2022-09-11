Как на временно оккупированных территориях оформить пенсию — пошаговая инструкция — Finance.ua
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Как на временно оккупированных территориях оформить пенсию — пошаговая инструкция

Личные финансы
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Как на временно оккупированных территориях оформить пенсию — пошаговая инструкция
Как на временно оккупированных территориях оформить пенсию — пошаговая инструкция, www.freepik.com
Украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, могут оформить пенсию по возрасту онлайн.
Об этом пишут факты ICTV.

Пенсия по возрасту

Если вы достигли 60-летнего возраста в 2022 году и у вас есть не менее 29 лет страхового стажа — вы получили право на пенсию по возрасту.
За ее назначением можно обращаться в любое время, но:
  • если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;
  • если обращение за пенсией будет позже трех месяцев, в таком случае пенсию назначат с даты обращения за ней.

Оформление пенсии онлайн на ВОТ

Как отмечают в самом Пенсионном фонде, заявление на назначение пенсии подается лично или через личный кабинет на веб-портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи.
Поскольку посетить органы ПФУ украинцы из ВОТ не имеют возможности, они могут воспользоваться специальным электронным порталом Пенсионного фонда.
Чтобы подать заявление на оформление пенсии по возрасту:
  1. Войдите в личный кабинет на Электронном портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.
  2. Найдите и выберите Все услуги — Заявление на назначение пенсии.
  3. Заполните необходимые поля заявления — укажите персональные, адресные и контактные данные, документы, удостоверяющие личность.
  4. Ответьте на вопросы в анкете и загрузите скан-копии необходимых документов.
  5. На экране появится сформированное заявление, внимательно просмотрите его.
  6. Если все данные указаны правильно, подпишите заявление КЭП и отправьте в ПФУ.
Результаты обработки обращения будут отображены в личном кабинете во вкладке Мои сообщения.

Необходимые документы

Чтобы получить пенсию по возрасту, вы должны предоставить скан-копии:
  • паспорта;
  • идентификационного кода;
  • документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об очном обучении, военном билете);
  • справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 года (по желанию);
  • реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);
  • фотография для пенсионного удостоверения;
  • свидетельство о браке — предоставляют женщины в случае смены фамилии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
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