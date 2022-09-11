Как на временно оккупированных территориях оформить пенсию — пошаговая инструкция Сегодня 15:21 — Личные финансы

Как на временно оккупированных территориях оформить пенсию — пошаговая инструкция, www.freepik.com

Украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, могут оформить пенсию по возрасту онлайн.

Об этом пишут факты ICTV.

Пенсия по возрасту

Если вы достигли 60-летнего возраста в 2022 году и у вас есть не менее 29 лет страхового стажа — вы получили право на пенсию по возрасту.

За ее назначением можно обращаться в любое время, но:

если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

если обращение за пенсией будет позже трех месяцев, в таком случае пенсию назначат с даты обращения за ней.

Оформление пенсии онлайн на ВОТ

Как отмечают в самом Пенсионном фонде, заявление на назначение пенсии подается лично или через личный кабинет на веб-портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи.

Поскольку посетить органы ПФУ украинцы из ВОТ не имеют возможности, они могут воспользоваться специальным электронным порталом Пенсионного фонда.

Чтобы подать заявление на оформление пенсии по возрасту:

Войдите в личный кабинет на Электронном портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи. Найдите и выберите Все услуги — Заявление на назначение пенсии. Заполните необходимые поля заявления — укажите персональные, адресные и контактные данные, документы, удостоверяющие личность. Ответьте на вопросы в анкете и загрузите скан-копии необходимых документов. На экране появится сформированное заявление, внимательно просмотрите его. Если все данные указаны правильно, подпишите заявление КЭП и отправьте в ПФУ.

Результаты обработки обращения будут отображены в личном кабинете во вкладке Мои сообщения.

Необходимые документы

Чтобы получить пенсию по возрасту, вы должны предоставить скан-копии:

паспорта;

идентификационного кода;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об очном обучении, военном билете);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 года (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотография для пенсионного удостоверения;

свидетельство о браке — предоставляют женщины в случае смены фамилии.

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