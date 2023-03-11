Как мужчинам выехать за границу на авто: разъяснение юриста — Finance.ua

Как мужчинам выехать за границу на авто: разъяснение юриста Сегодня 09:47 — Технологии&Авто

Во время действия военного положения в Украине для выезда за границу на автомобиле мужчинам призывного возраста, кроме основных документов, необходимо иметь документ, подтверждающий право на получение отсрочки от призыва.

Юрист юридическо-консалтинговой компании «Де-юре» Димитрий Стриченко перечислил основные моменты, которые нужно учитывать мужчинам при выезде за границу на автомобиле.

Какие документы нужны при выезде за границу мужчинам на авто:

Один из следующих документов: паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности моряка; Водительское удостоверение; Технический паспорт на авто; Зеленая карта (страховка автомобиля при выезде за границу); Документ, подтверждающий право получения отсрочки от призыва для мужчин призывного возраста.

При выезде за границу для женщин на авто нужно иметь:

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу; Водительское удостоверение; Техпаспорт на авто; Зеленая карта.

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«Следует добавить, что в рамках Постановления Кабмина № 69 от 27.01.2023 запрещается выезд определенных категорий женщин и мужчин, которые находятся на государственной службе, работают на предприятиях с долей владения государства более 50% и/или имеют бронь», — обращает внимание специалист.

Исключениями могут стать следующие обстоятельства:

если они являются одиноким отцом или матерью ребенка/детей младше 18 лет;

если они уезжают навестить детей;

для сопровождения детей для выезда за пределы Украины;

для лечения.

«Если вы пересекаете границу вместе с детьми, нужно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка в оригинале и паспорте, если ребенку 16 и более лет. Согласие другого родителя не требуется», — говорит юрист.

Если вы выехали за границу и за это время срок действия ваших документов истек, можно обратиться в дипучреждения Украины, чтобы продлить действие документа на 5 лет, объясняет эксперт. Продление срока действия загранпаспорта бесплатно и выполняется в течение суток.

Когда для выезда за границу вы использовали «внутренний» паспорт, для возвращения нужно получить загранпаспорт или документ, удостоверяющий личность.

«Следует помнить, что на территории Украины принимаются и признаются все документы, которые были сгенерированы в приложении „Дія“, поэтому для въезжающих, или наоборот, покидающих страну можно воспользоваться этим приложением на пункте пропуска», — объясняет Дмитрий Стриченко.

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