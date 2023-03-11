Как мужчинам выехать за границу на авто: разъяснение юриста — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как мужчинам выехать за границу на авто: разъяснение юриста

Технологии&Авто
131
Во время действия военного положения в Украине для выезда за границу на автомобиле мужчинам призывного возраста, кроме основных документов, необходимо иметь документ, подтверждающий право на получение отсрочки от призыва.
Юрист юридическо-консалтинговой компании «Де-юре» Димитрий Стриченко перечислил основные моменты, которые нужно учитывать мужчинам при выезде за границу на автомобиле.
Какие документы нужны при выезде за границу мужчинам на авто:
  1. Один из следующих документов: паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности моряка;
  2. Водительское удостоверение;
  3. Технический паспорт на авто;
  4. Зеленая карта (страховка автомобиля при выезде за границу);
  5. Документ, подтверждающий право получения отсрочки от призыва для мужчин призывного возраста.
При выезде за границу для женщин на авто нужно иметь:
  1. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  2. Водительское удостоверение;
  3. Техпаспорт на авто;
  4. Зеленая карта.
Кстати, если вам нужна Зеленая карта и еще раздумываете, где это сделать, то на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут.
Купить Зеленую карту быстро🚙
«Следует добавить, что в рамках Постановления Кабмина № 69 от 27.01.2023 запрещается выезд определенных категорий женщин и мужчин, которые находятся на государственной службе, работают на предприятиях с долей владения государства более 50% и/или имеют бронь», — обращает внимание специалист.
Исключениями могут стать следующие обстоятельства:
  • если они являются одиноким отцом или матерью ребенка/детей младше 18 лет;
  • если они уезжают навестить детей;
  • для сопровождения детей для выезда за пределы Украины;
  • для лечения.
«Если вы пересекаете границу вместе с детьми, нужно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка в оригинале и паспорте, если ребенку 16 и более лет. Согласие другого родителя не требуется», — говорит юрист.
Если вы выехали за границу и за это время срок действия ваших документов истек, можно обратиться в дипучреждения Украины, чтобы продлить действие документа на 5 лет, объясняет эксперт. Продление срока действия загранпаспорта бесплатно и выполняется в течение суток.
Когда для выезда за границу вы использовали «внутренний» паспорт, для возвращения нужно получить загранпаспорт или документ, удостоверяющий личность.
«Следует помнить, что на территории Украины принимаются и признаются все документы, которые были сгенерированы в приложении „Дія“, поэтому для въезжающих, или наоборот, покидающих страну можно воспользоваться этим приложением на пункте пропуска», — объясняет Дмитрий Стриченко.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇

Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.